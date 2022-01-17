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В Туле проверяют инцидент с трамваем, окатившим прохожих грязным снегом
В Туле проверяют инцидент с трамваем, окатившим прохожих грязным снегом - РИА Новости, 17.01.2022
В Туле проверяют инцидент с трамваем, окатившим прохожих грязным снегом
Прокуратура проверяет попавший на видео инцидент в Туле, где снегоуборочный трамвай при расчистке путей окатил грязным снегом прохожих, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T15:41
2022-01-17T15:41
2022-01-17T15:41
происшествия
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жкх
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 янв - РИА Новости. Прокуратура проверяет попавший на видео инцидент в Туле, где снегоуборочный трамвай при расчистке путей окатил грязным снегом прохожих, сообщила РИА Новости официальный представитель прокуратуры региона Ирина Бацейкина.ГТРК "Тула" опубликовала присланное подписчиками видео, на котором снегоуборочный трамвай расчищает пути и волной грязного снега окатывает прохожих. По данным местных СМИ, это произошло у остановки общественного транспорта в районе дома №129 по проспекту Ленина.Представитель прокуратуры уточнила РИА Новости, что подобная ситуация случилась еще и на улице Металлургов. "Прокуратуре Тулы поручено провести проверку в МКП "Тулгорэлектротранс" в связи с инцидентами, произошедшими по улице Металлургов и проспекту Ленина", - сказала Бацейкина.В администрации Тулы сообщили РИА Новости, что по данному факту проводится служебная проверка. Кроме того, руководство "Тулгорэлектротранса" приносит извинения пешеходам, отметили в администрации. "Расчистка трамвайных путей в обычном режиме проводится ночью. Но в связи с погодными условиями - обильным и длительным снегопадом - для стабильного трамвайного движения расчистка проводится и днем", - сказала РИА Новости представитель администрации.
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происшествия, тула, жкх
В Туле проверяют инцидент с трамваем, окатившим прохожих грязным снегом
Тульская прокуратура проверяет инцидент с трамваем, окатившим прохожих грязным снегом
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 янв - РИА Новости.
Прокуратура проверяет попавший на видео инцидент в Туле
, где снегоуборочный трамвай при расчистке путей окатил грязным снегом прохожих, сообщила РИА Новости официальный представитель прокуратуры региона Ирина Бацейкина.
ГТРК "Тула" опубликовала присланное подписчиками видео, на котором снегоуборочный трамвай расчищает пути и волной грязного снега окатывает прохожих. По данным местных СМИ, это произошло у остановки общественного транспорта в районе дома №129 по проспекту Ленина.
Представитель прокуратуры уточнила РИА Новости, что подобная ситуация случилась еще и на улице Металлургов. "Прокуратуре Тулы поручено провести проверку в МКП "Тулгорэлектротранс" в связи с инцидентами, произошедшими по улице Металлургов и проспекту Ленина", - сказала Бацейкина.
В администрации Тулы сообщили РИА Новости, что по данному факту проводится служебная проверка. Кроме того, руководство "Тулгорэлектротранса" приносит извинения пешеходам, отметили в администрации. "Расчистка трамвайных путей в обычном режиме проводится ночью. Но в связи с погодными условиями - обильным и длительным снегопадом - для стабильного трамвайного движения расчистка проводится и днем", - сказала РИА Новости представитель администрации.