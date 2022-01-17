https://ria.ru/20220117/tula-1768232385.html

В Туле проверяют инцидент с трамваем, окатившим прохожих грязным снегом

В Туле проверяют инцидент с трамваем, окатившим прохожих грязным снегом - РИА Новости, 17.01.2022

В Туле проверяют инцидент с трамваем, окатившим прохожих грязным снегом

Прокуратура проверяет попавший на видео инцидент в Туле, где снегоуборочный трамвай при расчистке путей окатил грязным снегом прохожих, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T15:41

2022-01-17T15:41

2022-01-17T15:41

происшествия

тула

жкх

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/79250/23/792502385_0:123:3001:1811_1920x0_80_0_0_3327ed3661ab36717ac0fafa00053de8.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 янв - РИА Новости. Прокуратура проверяет попавший на видео инцидент в Туле, где снегоуборочный трамвай при расчистке путей окатил грязным снегом прохожих, сообщила РИА Новости официальный представитель прокуратуры региона Ирина Бацейкина.ГТРК "Тула" опубликовала присланное подписчиками видео, на котором снегоуборочный трамвай расчищает пути и волной грязного снега окатывает прохожих. По данным местных СМИ, это произошло у остановки общественного транспорта в районе дома №129 по проспекту Ленина.Представитель прокуратуры уточнила РИА Новости, что подобная ситуация случилась еще и на улице Металлургов. "Прокуратуре Тулы поручено провести проверку в МКП "Тулгорэлектротранс" в связи с инцидентами, произошедшими по улице Металлургов и проспекту Ленина", - сказала Бацейкина.В администрации Тулы сообщили РИА Новости, что по данному факту проводится служебная проверка. Кроме того, руководство "Тулгорэлектротранса" приносит извинения пешеходам, отметили в администрации. "Расчистка трамвайных путей в обычном режиме проводится ночью. Но в связи с погодными условиями - обильным и длительным снегопадом - для стабильного трамвайного движения расчистка проводится и днем", - сказала РИА Новости представитель администрации.

https://ria.ru/20211127/obed-1761050903.html

тула

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тула, жкх