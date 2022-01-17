https://ria.ru/20220117/tigr-1768206044.html
В Хабаровском крае поезд сбил амурского тигра
В Хабаровском крае поезд сбил амурского тигра - РИА Новости, 17.01.2022
В Хабаровском крае поезд сбил амурского тигра
Амурского тигра насмерть сбил насмерть поезд в Хабаровском крае, сообщает в понедельник региональное министерство природных ресурсов. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T13:47
2022-01-17T13:47
2022-01-17T13:47
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ХАБАРОВСК, 17 янв - РИА Новости. Амурского тигра насмерть сбил насмерть поезд в Хабаровском крае, сообщает в понедельник региональное министерство природных ресурсов."В воскресенье, 16 января, поступил сигнал о гибели амурского тигра в Вяземском муниципальном районе. Животное было сбито рано утром локомотивом на железнодорожном перегоне село Аван – село Котиково", - сообщается на сайте министерства.Тушу хищника оперативно изъяли сотрудники полиции. В ближайшее время она будет доставлена в Уссурийск для экспертизы в специальной лаборатории.Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов на осень 2021 года, общая численность этих хищников в РФ превышает 600 особей. В России в дикой природе вид обитает только на Дальнем Востоке.
https://ria.ru/20220114/tigryata-1767770027.html
https://ria.ru/20220113/tigr-1767596377.html
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происшествия, животные, природа, уссурийск, хабаровский край, дальний восток, амурские тигры, россия
В Хабаровском крае поезд сбил амурского тигра
В Вяземском районе Хабаровского края поезд насмерть сбил амурского тигра