https://ria.ru/20220117/tester-1768277775.html

В Финляндии изобрели тестер, определяющий коронавирус за секунды

В Финляндии изобрели тестер, определяющий коронавирус за секунды - РИА Новости, 17.01.2022

В Финляндии изобрели тестер, определяющий коронавирус за секунды

Финская компания Deep Sensing Algorithms получила общеевропейский медицинский сертификат на тестер, определяющий коронавирус из выдыхаемого человеком воздуха за РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T20:39

2022-01-17T20:39

2022-01-17T20:39

распространение коронавируса

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технологии

финляндия

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коронавирус covid-19

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ХЕЛЬСИНКИ, 17 янв — РИА Новости. Финская компания Deep Sensing Algorithms получила общеевропейский медицинский сертификат на тестер, определяющий коронавирус из выдыхаемого человеком воздуха за 45 секунд, сообщает организация в пресс-релизе.Прибор по форме и функционалу похож на алкотестер."Финская компания по производству медицинского оборудования Deep Sensing Algorithms Ltd завершила разработку первой в мире технологии сверхбыстрого обнаружения COVID-19. Изобретение DSA BreathPass, дающее результат менее чем за минуту, теперь имеет общеевропейский медицинский сертификат и доступно для доставки", - говорится в сообщении.Отмечается, что прибор прост в использовании – человеку достаточно один раз выдохнуть в прибор и через 45 секунд будет получен результат.Устройство может быть готово для следующего анализа через две минуты.Как уточняют финские СМИ, прибором уже заинтересовались как в Финляндии, так и за рубежом, например, многие аэропорты мира проявили интерес к тестированию девайса.

https://ria.ru/20220111/omikron-1767413754.html

https://ria.ru/20220112/corona-1767384307.html

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в мире, технологии, финляндия, коронавирусы, коронавирус covid-19