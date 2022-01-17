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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220117/test-1768253838.html
В Подмосковье запустили производство тестов на выявление омикрон-штамма
В Подмосковье запустили производство тестов на выявление омикрон-штамма - РИА Новости, 17.01.2022
В Подмосковье запустили производство тестов на выявление омикрон-штамма
Производство тестов, выявляющих новый омикрон-штамм коронавируса, запустили в Дубне, сообщили в пресс-релизе мининвеста Подмосковья. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T17:42
2022-01-17T17:54
распространение коронавируса
московская область (подмосковье)
дубна
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Производство тестов, выявляющих новый омикрон-штамм коронавируса, запустили в Дубне, сообщили в пресс-релизе мининвеста Подмосковья."В ОЭЗ "Дубна" запустили производство тестов, определяющих омикрон-штамм COVID-19", - говорится в сообщении.По словам министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, производство экспресс-тестов на антиген коронавируса снижает нагрузку на всю сферу здравоохранения. При этом предполагается, что компания-производитель и резидент особой экономической зоны "Дубна" "Уайт Сервис" сможет расширить охват лабораторных исследований, а также увеличит шансы на своевременную изоляцию заболевшего."Российские тесты компании "Уайт Сервис" способны различать все штаммы COVID-19, в том числе новый омикрон-штамм, за 15 минут с первого дня заражения — это дает возможность человеку вовремя изолироваться в случае необходимости", - говорится в сообщении.В пресс-службе ведомства добавили, что тест-системы прошли все необходимые клинические испытания в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалея.Компания "Уайт Сервис" начала свою деятельность на территории ОЭЗ "Дубна" с июля 2021 года . На сегодняшний день производство медизделий резидента занимает 660 квадратных метров.
https://ria.ru/20220117/omikron-1767895404.html
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московская область (подмосковье), дубна, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:42 17.01.2022 (обновлено: 17:54 17.01.2022)
 
В Подмосковье запустили производство тестов на выявление омикрон-штамма

В подмосковной Дубне запустили производство тестов на выявление омикрон-штамма

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПодставка с пробирками для тестирования на коронавирус
Подставка с пробирками для тестирования на коронавирус - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Подставка с пробирками для тестирования на коронавирус
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Производство тестов, выявляющих новый омикрон-штамм коронавируса, запустили в Дубне, сообщили в пресс-релизе мининвеста Подмосковья.
"В ОЭЗ "Дубна" запустили производство тестов, определяющих омикрон-штамм COVID-19", - говорится в сообщении.
По словам министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, производство экспресс-тестов на антиген коронавируса снижает нагрузку на всю сферу здравоохранения. При этом предполагается, что компания-производитель и резидент особой экономической зоны "Дубна" "Уайт Сервис" сможет расширить охват лабораторных исследований, а также увеличит шансы на своевременную изоляцию заболевшего.
"Российские тесты компании "Уайт Сервис" способны различать все штаммы COVID-19, в том числе новый омикрон-штамм, за 15 минут с первого дня заражения — это дает возможность человеку вовремя изолироваться в случае необходимости", - говорится в сообщении.
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08:00Наука
Россию накрывает волна COVID-19 из-за "омикрона": кто заболеет, симптомы
В пресс-службе ведомства добавили, что тест-системы прошли все необходимые клинические испытания в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалея.
Компания "Уайт Сервис" начала свою деятельность на территории ОЭЗ "Дубна" с июля 2021 года . На сегодняшний день производство медизделий резидента занимает 660 квадратных метров.
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Распространение коронавирусаМосковская область (Подмосковье)ДубнаКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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