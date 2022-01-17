https://ria.ru/20220117/teplyakova-1768236172.html

В СПЧ анонсировали план действий по дальнейшему обучению Тепляковой

В СПЧ анонсировали план действий по дальнейшему обучению Тепляковой - РИА Новости, 17.01.2022

В СПЧ анонсировали план действий по дальнейшему обучению Тепляковой

Программа действий по дальнейшему обучению и сохранению психологического здоровья девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой может появиться на следующей... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T16:05

2022-01-17T16:05

2022-01-17T16:05

общество

образование - общество

александр асмолов

совет по правам человека при президенте рф (спч)

мгу имени м. в. ломоносова

алиса теплякова

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Программа действий по дальнейшему обучению и сохранению психологического здоровья девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой может появиться на следующей неделе, сообщил РИА Новости член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Асмолов.Ранее Асмолов направил письмо председателю СПЧ Валерию Фадееву с просьбой взять под контроль ситуацию с обучением в высшей школе девятилетней девочки и рекомендовал ей приостановить обучение. Глава СПЧ заявил, что готов помочь организовать обсуждение ситуации с обучением Алисы. Мнение Асмолова будет учтено в работе над сложившейся ситуацией, пояснили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного по правам ребёнка в РФ Марии Львовой-Беловой. Там также предложили использовать индивидуальный учебный план, который создаст наиболее комфортные условия для освоения девочкой образовательной программы."Это письмо было подвергнуто серьезному анализу и в СПЧ, и у детского омбудсмена", - сказал Асмолов РИА Новости. Он добавил, что готовится вопрос о создании комиссии, которая рассмотрела бы вопрос "поисков пути дальнейшего обучения и сохранения психологического здоровья Алисы Тепляковой"."В ближайшее время будет совещание у омбудсмена по детству, и там будут намечены планы исследования. Думаю, что в начале следующей недели мы уже увидим первую программу действий", - подчеркнул Асмолов.Ранее на психологическом факультете рассказали, что девочка успешно начала учебный год, но с 8 сентября 2021 года не посетила ни одного очного занятия - ее родители не представили уважительных причин этому, а настаивали на ускоренном обучении: пройти шестилетний курс за два года. Отец девятилетней студентки утверждает, что дочь продолжает учиться и экзамены без уважительной причины не пропускала. На факультете сообщили, что в случае успешной сдачи сессии Теплякова сможет продолжить обучение по индивидуальному плану.Ранее пресс-служба факультета психологии МГУ сообщала о скандале с отцом Алисы Тепляковой. Девочка не сдала предмет "Введение в психологию" и, расстроившись из-за неправильного ответа, выбежала из аудитории, прежде чем узнала результат. Комиссия ожидала девочку, чтобы озвучить результат, но ее отец "устроил скандал": в какой-то момент он попытался прорваться на факультет, напал на завкафедрой, кричал и угрожал сотрудникам и преподавателям, охране удалось его задержать.

https://ria.ru/20220114/teplyakovy-1767932879.html

https://ria.ru/20211227/fadeev-1765709452.html

https://ria.ru/20220110/mgu-1767235186.html

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общество, образование - общество, александр асмолов, совет по правам человека при президенте рф (спч), мгу имени м. в. ломоносова, алиса теплякова