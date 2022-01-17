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https://ria.ru/20220117/teplyakova-1768236172.html
В СПЧ анонсировали план действий по дальнейшему обучению Тепляковой
В СПЧ анонсировали план действий по дальнейшему обучению Тепляковой - РИА Новости, 17.01.2022
В СПЧ анонсировали план действий по дальнейшему обучению Тепляковой
Программа действий по дальнейшему обучению и сохранению психологического здоровья девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой может появиться на следующей... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T16:05
2022-01-17T16:05
общество
образование - общество
александр асмолов
совет по правам человека при президенте рф (спч)
мгу имени м. в. ломоносова
алиса теплякова
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Программа действий по дальнейшему обучению и сохранению психологического здоровья девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой может появиться на следующей неделе, сообщил РИА Новости член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Асмолов.Ранее Асмолов направил письмо председателю СПЧ Валерию Фадееву с просьбой взять под контроль ситуацию с обучением в высшей школе девятилетней девочки и рекомендовал ей приостановить обучение. Глава СПЧ заявил, что готов помочь организовать обсуждение ситуации с обучением Алисы. Мнение Асмолова будет учтено в работе над сложившейся ситуацией, пояснили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного по правам ребёнка в РФ Марии Львовой-Беловой. Там также предложили использовать индивидуальный учебный план, который создаст наиболее комфортные условия для освоения девочкой образовательной программы."Это письмо было подвергнуто серьезному анализу и в СПЧ, и у детского омбудсмена", - сказал Асмолов РИА Новости. Он добавил, что готовится вопрос о создании комиссии, которая рассмотрела бы вопрос "поисков пути дальнейшего обучения и сохранения психологического здоровья Алисы Тепляковой"."В ближайшее время будет совещание у омбудсмена по детству, и там будут намечены планы исследования. Думаю, что в начале следующей недели мы уже увидим первую программу действий", - подчеркнул Асмолов.Ранее на психологическом факультете рассказали, что девочка успешно начала учебный год, но с 8 сентября 2021 года не посетила ни одного очного занятия - ее родители не представили уважительных причин этому, а настаивали на ускоренном обучении: пройти шестилетний курс за два года. Отец девятилетней студентки утверждает, что дочь продолжает учиться и экзамены без уважительной причины не пропускала. На факультете сообщили, что в случае успешной сдачи сессии Теплякова сможет продолжить обучение по индивидуальному плану.Ранее пресс-служба факультета психологии МГУ сообщала о скандале с отцом Алисы Тепляковой. Девочка не сдала предмет "Введение в психологию" и, расстроившись из-за неправильного ответа, выбежала из аудитории, прежде чем узнала результат. Комиссия ожидала девочку, чтобы озвучить результат, но ее отец "устроил скандал": в какой-то момент он попытался прорваться на факультет, напал на завкафедрой, кричал и угрожал сотрудникам и преподавателям, охране удалось его задержать.
https://ria.ru/20220114/teplyakovy-1767932879.html
https://ria.ru/20211227/fadeev-1765709452.html
https://ria.ru/20220110/mgu-1767235186.html
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общество, образование - общество, александр асмолов, совет по правам человека при президенте рф (спч), мгу имени м. в. ломоносова, алиса теплякова
16:05 17.01.2022
 
В СПЧ анонсировали план действий по дальнейшему обучению Тепляковой

Член СПЧ Асмолов анонсировал программу дальнейшего обучения студентки МГУ Тепляковой

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЗаведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Асмолов
Заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Асмолов - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Асмолов
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Программа действий по дальнейшему обучению и сохранению психологического здоровья девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой может появиться на следующей неделе, сообщил РИА Новости член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Асмолов.
Ранее Асмолов направил письмо председателю СПЧ Валерию Фадееву с просьбой взять под контроль ситуацию с обучением в высшей школе девятилетней девочки и рекомендовал ей приостановить обучение. Глава СПЧ заявил, что готов помочь организовать обсуждение ситуации с обучением Алисы. Мнение Асмолова будет учтено в работе над сложившейся ситуацией, пояснили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного по правам ребёнка в РФ Марии Львовой-Беловой. Там также предложили использовать индивидуальный учебный план, который создаст наиболее комфортные условия для освоения девочкой образовательной программы.
Главное здание МГУ - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
14 января, 21:44
В МГУ рассказали о беспрецедентном давлении со стороны семьи Тепляковых
"Это письмо было подвергнуто серьезному анализу и в СПЧ, и у детского омбудсмена", - сказал Асмолов РИА Новости. Он добавил, что готовится вопрос о создании комиссии, которая рассмотрела бы вопрос "поисков пути дальнейшего обучения и сохранения психологического здоровья Алисы Тепляковой".
"В ближайшее время будет совещание у омбудсмена по детству, и там будут намечены планы исследования. Думаю, что в начале следующей недели мы уже увидим первую программу действий", - подчеркнул Асмолов.
Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
27 декабря 2021, 18:35
Глава СПЧ призвал психфак МГУ высказать позицию по ситуации с Тепляковой
Ранее на психологическом факультете рассказали, что девочка успешно начала учебный год, но с 8 сентября 2021 года не посетила ни одного очного занятия - ее родители не представили уважительных причин этому, а настаивали на ускоренном обучении: пройти шестилетний курс за два года. Отец девятилетней студентки утверждает, что дочь продолжает учиться и экзамены без уважительной причины не пропускала. На факультете сообщили, что в случае успешной сдачи сессии Теплякова сможет продолжить обучение по индивидуальному плану.
Ранее пресс-служба факультета психологии МГУ сообщала о скандале с отцом Алисы Тепляковой. Девочка не сдала предмет "Введение в психологию" и, расстроившись из-за неправильного ответа, выбежала из аудитории, прежде чем узнала результат. Комиссия ожидала девочку, чтобы озвучить результат, но ее отец "устроил скандал": в какой-то момент он попытался прорваться на факультет, напал на завкафедрой, кричал и угрожал сотрудникам и преподавателям, охране удалось его задержать.
Вид на здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
10 января, 20:46
В МГУ сообщили, что не могут связаться с Алисой Тепляковой и ее родителями
 
ОбществоОбразование - ОбществоАлександр АсмоловСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)МГУ имени М. В. ЛомоносоваАлиса Теплякова
 
 
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