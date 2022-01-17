https://ria.ru/20220117/temperatura-1768142245.html
В Москве в Крещенскую ночь ожидается понижение температуры
В Москве в Крещенскую ночь ожидается понижение температуры - РИА Новости, 17.01.2022
В Москве в Крещенскую ночь ожидается понижение температуры
Накануне праздника Крещения Господня, который православные христиане отмечают 19 января, в Московском регионе начнется понижение температуры до минус 10... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T05:47
2022-01-17T05:47
2022-01-17T05:47
общество
гидрометцентр
роман вильфанд
крещение господне
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Накануне праздника Крещения Господня, который православные христиане отмечают 19 января, в Московском регионе начнется понижение температуры до минус 10 градусов ночью, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."В среду (ожидается) понижение температуры, аномалия составит около одного градуса. Ночные температуры в Крещенскую ночь будут ниже минус 10 градусов", - сказал Вильфанд.
https://ria.ru/20220117/pogoda-1768142132.html
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общество, гидрометцентр, роман вильфанд, крещение господне
В Москве в Крещенскую ночь ожидается понижение температуры
В Москве в Крещенскую ночь ожидается понижение температуры до минус 10 градусов