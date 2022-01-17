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Почему долго сидеть перед телевизором смертельно опасно
Врач объяснил, почему долго сидеть перед телевизором смертельно опасно - РИА Новости, 17.01.2022
Почему долго сидеть перед телевизором смертельно опасно
Долгое сидение перед телевизором может быть смертельно опасным. Чем оно грозит и как избежать негативных последствий, рассказал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T02:08
2022-01-17T02:08
общество
здоровье - общество
георгий сапего
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Долгое сидение перед телевизором может быть смертельно опасным. Чем оно грозит и как избежать негативных последствий, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт Георгий Сапего.Расположившись перед телевизором, человек может долгое время сидеть без движения и не менять позу. Это чревато застоем крови в сосудах и образованием тромбов, предупредил Сапего.В случае, если тромб попадет в легочную артерию, может наступить угрожающее жизни состояние, продолжил врач."Если такой тромб закупорит легочную артерию или ее крупную ветвь, то кровь остановится и не будет насыщаться кислородом. Появится ощущение нехватки воздуха, может заболеть грудная клетка, резко упадет артериальное давление. Если тромбоэмболия массивная, то пострадавший человек умирает. Если тромбы зацепили только мелкие ветви легочной артерии, то можно вообще ничего не почувствовать и никогда про это не узнать", – объяснил Сапего.Он назвал симптомы, при появлении которых необходимо срочно вызвать скорую. Это покраснение или опухание ноги, боль в ней, а также необъяснимая одышка или боль в грудной клетке.Достаточно провести за просмотром телепередач два часа, чтобы возникла угроза застоя крови в венах и, соответственно, тромбоэмболии легочной артерии, считает врач."Даже два-три часа сидения без движения уже могут значительно повысить риск тромбоэмболии легочной артерии", – сказал он.Если сидеть, поджав или скрестив ноги, то риски возрастают. Тесная, давящая и неэластичная одежда тоже усугубляет ситуацию, добавил Сапего.Чтобы предотвратить застой крови и образование тромбов, нужно движение."Каждые 60 минут вставайте на пять-десять минут, прохаживайтесь, сгибайте и разгибайте ступни ног, вставайте на носочки, разомнитесь", – порекомендовал Георгий Сапего в интервью радио Sputnik.Людям, которым уже назначены лекарственные препараты для профилактики тромбообразования, необходимо их принимать, подчеркнул врач.
https://ria.ru/20210711/televizor-1740766827.html
https://ria.ru/20210627/prosmotr-1738767135.html
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общество, здоровье - общество, георгий сапего
02:08 17.01.2022
 
Врач объяснил, почему долго сидеть перед телевизором смертельно опасно

Врач Сапего предупредил, что долгое сидение перед телевизором грозит обернуться тромбозом

© Depositphotos / ZastavkinМужчина и женщина перед экраном телевизора
Мужчина и женщина перед экраном телевизора - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© Depositphotos / Zastavkin
Мужчина и женщина перед экраном телевизора
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Долгое сидение перед телевизором может быть смертельно опасным. Чем оно грозит и как избежать негативных последствий, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт Георгий Сапего.
Расположившись перед телевизором, человек может долгое время сидеть без движения и не менять позу. Это чревато застоем крови в сосудах и образованием тромбов, предупредил Сапего.
"Иногда в венах ног формируются тромбы. Это сгустки крови, которые обычно появляются от застоя крови. Если отток крови из вен нарушен, то в такой застоявшейся крови легче образуются сгустки. Иногда этому способствует ненормально повышенная свертываемость крови", – уточнил он.
В случае, если тромб попадет в легочную артерию, может наступить угрожающее жизни состояние, продолжил врач.
"Если такой тромб закупорит легочную артерию или ее крупную ветвь, то кровь остановится и не будет насыщаться кислородом. Появится ощущение нехватки воздуха, может заболеть грудная клетка, резко упадет артериальное давление. Если тромбоэмболия массивная, то пострадавший человек умирает. Если тромбы зацепили только мелкие ветви легочной артерии, то можно вообще ничего не почувствовать и никогда про это не узнать", – объяснил Сапего.
Он назвал симптомы, при появлении которых необходимо срочно вызвать скорую. Это покраснение или опухание ноги, боль в ней, а также необъяснимая одышка или боль в грудной клетке.
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Достаточно провести за просмотром телепередач два часа, чтобы возникла угроза застоя крови в венах и, соответственно, тромбоэмболии легочной артерии, считает врач.
"Даже два-три часа сидения без движения уже могут значительно повысить риск тромбоэмболии легочной артерии", – сказал он.
Если сидеть, поджав или скрестив ноги, то риски возрастают. Тесная, давящая и неэластичная одежда тоже усугубляет ситуацию, добавил Сапего.
Чтобы предотвратить застой крови и образование тромбов, нужно движение.
"Каждые 60 минут вставайте на пять-десять минут, прохаживайтесь, сгибайте и разгибайте ступни ног, вставайте на носочки, разомнитесь", – порекомендовал Георгий Сапего в интервью радио Sputnik.
Людям, которым уже назначены лекарственные препараты для профилактики тромбообразования, необходимо их принимать, подчеркнул врач.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоГеоргий Сапего
 
 
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