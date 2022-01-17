https://ria.ru/20220117/telegram-1768257793.html

В работе Telegram произошел сбой

В работе Telegram произошел сбой - РИА Новости, 17.01.2022

В работе Telegram произошел сбой

Пользователи Telegram по всему миру сообщают о сбоях в его работе, свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает неполадки на популярных... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T18:04

2022-01-17T18:04

2022-01-17T18:30

общество

технологии

белоруссия

турция

telegram (приложение)

россия

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Пользователи Telegram по всему миру сообщают о сбоях в его работе, свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает неполадки на популярных интернет-ресурсах.В 17:40 мск поступило 180 жалоб: 45% пользователей недовольны работой приложения, у 32% проблемы с подключением к серверу, еще у 23% — с отправкой сообщений.Со сбоями столкнулись жители России, а также Украины, Белоруссии, Турции и некоторых других стран.Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами разных форматов. Проект в 2013 году создал Павел Дуров, основатель соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20211230/telegram-1766195857.html

белоруссия

турция

россия

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, белоруссия, турция, telegram (приложение), россия