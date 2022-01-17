https://ria.ru/20220117/tanets-1768224432.html

В епархии прокомментировали видео с танцем на фоне храма в Дзержинске

В епархии прокомментировали видео с танцем на фоне храма в Дзержинске - РИА Новости, 17.01.2022

В епархии прокомментировали видео с танцем на фоне храма в Дзержинске

Нижегородская епархия не получала жалоб прихожан на видео, на котором девушка танцует на пилоне на фоне храма в Дзержинске, сказал РИА Новости начальник... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T15:08

2022-01-17T15:08

2022-01-17T15:08

религия

нижегородская область

религия

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Нижегородская епархия не получала жалоб прихожан на видео, на котором девушка танцует на пилоне на фоне храма в Дзержинске, сказал РИА Новости начальник пресс-службы правящего архиерея епархии священник Алексий Пестрецов."У меня нет такой информации, (что епархия фиксировала жалобы прихожан на оскорбление чувств верующих в этом случае)", - сообщил священнослужитель.Видео девушки в откровенном костюме, танцующей в мороз на пилоне на улице Дзержинска, было размещено в нескольких местных пабликах в соцсетях. В комментариях некоторые пользователи отметили, что девушка танцует неподалеку от храма (его видно на заднем фоне) и назвали это оскорблением чувств верующих и "развратом". Полиция занялась изучением видео, вызвавшего общественный резонанс. При этом обращений в МВД не поступало.В пресс-службе ГУМВД России по Нижегородской области позже сообщили РИА Новости, что полиция посоветует участнице видеоролика впредь быть аккуратнее при выборе места съемки, а в настоящий момент в ее действиях не усматривается какого-либо противоправного деяния.Сама танцовщица после обрушившейся на нее "популярности" закрыла свою страницу в "ВКонтакте". Корреспонденту агентства девушка, работающая в фитнес-индустрии, написала, что "это была не более чем тренировка" и что у нее "не было планов распространять это видео".

https://ria.ru/20220114/tanets-1767854764.html

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нижегородская область, религия