https://ria.ru/20220117/tanets-1768224432.html
В епархии прокомментировали видео с танцем на фоне храма в Дзержинске
В епархии прокомментировали видео с танцем на фоне храма в Дзержинске - РИА Новости, 17.01.2022
В епархии прокомментировали видео с танцем на фоне храма в Дзержинске
Нижегородская епархия не получала жалоб прихожан на видео, на котором девушка танцует на пилоне на фоне храма в Дзержинске, сказал РИА Новости начальник... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T15:08
2022-01-17T15:08
2022-01-17T15:08
религия
нижегородская область
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151904/90/1519049085_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_333292a8efa1da41a979258522d48f04.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Нижегородская епархия не получала жалоб прихожан на видео, на котором девушка танцует на пилоне на фоне храма в Дзержинске, сказал РИА Новости начальник пресс-службы правящего архиерея епархии священник Алексий Пестрецов."У меня нет такой информации, (что епархия фиксировала жалобы прихожан на оскорбление чувств верующих в этом случае)", - сообщил священнослужитель.Видео девушки в откровенном костюме, танцующей в мороз на пилоне на улице Дзержинска, было размещено в нескольких местных пабликах в соцсетях. В комментариях некоторые пользователи отметили, что девушка танцует неподалеку от храма (его видно на заднем фоне) и назвали это оскорблением чувств верующих и "развратом". Полиция занялась изучением видео, вызвавшего общественный резонанс. При этом обращений в МВД не поступало.В пресс-службе ГУМВД России по Нижегородской области позже сообщили РИА Новости, что полиция посоветует участнице видеоролика впредь быть аккуратнее при выборе места съемки, а в настоящий момент в ее действиях не усматривается какого-либо противоправного деяния.Сама танцовщица после обрушившейся на нее "популярности" закрыла свою страницу в "ВКонтакте". Корреспонденту агентства девушка, работающая в фитнес-индустрии, написала, что "это была не более чем тренировка" и что у нее "не было планов распространять это видео".
https://ria.ru/20220114/tanets-1767854764.html
нижегородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151904/90/1519049085_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_db2c9bf6ffd0fc6bcd2da318724c56f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижегородская область, религия
В епархии прокомментировали видео с танцем на фоне храма в Дзержинске
Епархия не получала жалоб по поводу видео с танцем на пилоне на фоне храма в Дзержинске
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости.
Нижегородская епархия не получала жалоб прихожан на видео, на котором девушка танцует на пилоне на фоне храма в Дзержинске
, сказал РИА Новости начальник пресс-службы правящего архиерея епархии священник Алексий Пестрецов.
"У меня нет такой информации, (что епархия фиксировала жалобы прихожан на оскорбление чувств верующих в этом случае)", - сообщил священнослужитель.
Видео девушки в откровенном костюме, танцующей в мороз на пилоне на улице Дзержинска, было размещено в нескольких местных пабликах в соцсетях. В комментариях некоторые пользователи отметили, что девушка танцует неподалеку от храма (его видно на заднем фоне) и назвали это оскорблением чувств верующих и "развратом". Полиция занялась изучением видео, вызвавшего общественный резонанс. При этом обращений в МВД не поступало.
В пресс-службе ГУМВД России по Нижегородской области позже сообщили РИА Новости, что полиция посоветует участнице видеоролика впредь быть аккуратнее при выборе места съемки, а в настоящий момент в ее действиях не усматривается какого-либо противоправного деяния.
Сама танцовщица после обрушившейся на нее "популярности" закрыла свою страницу в "ВКонтакте". Корреспонденту агентства девушка, работающая в фитнес-индустрии, написала, что "это была не более чем тренировка" и что у нее "не было планов распространять это видео".