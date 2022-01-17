21:30 17.01.2022 (обновлено: 22:35 17.01.2022)
Белый дом не исключил возможности отключения России от SWIFT
Белый дом допустил отключение России от SWIFT из-за ситуации вокруг Украины
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisРезиденция президента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Резиденция президента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 янв — РИА Новости. Вашингтон не исключает никаких мер против Москвы, в том числе отключение российских банков от системы SWIFT, в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины, заявил представитель Совета национальной безопасности США. Его слова приводят журналисты пула Белого дома.
Представитель администрации США добавил, что Вашингтон "продолжает очень тесно консультироваться с европейскими коллегами" по поводу возможных "серьезных последствий для России, если та в будущем вторгнется в Украину".
Как ранее написала немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники, вместо отключения российских банков от системы SWIFT готовятся точечные экономические меры против крупнейших кредитных учреждений. Германия настаивает на исключениях, так как иначе могут возникнуть препятствия для оплаты газа и нефти из России, пишет издание.
В Вашингтоне неоднократно заявляли о подготовке неких "небывалых" санкций против России. Ранее американские сенаторы от правящей Демократической партии представили проект новых антироссийских санкций, одним из пунктов которых предлагаются ограничения "в отношении поставщиков специализированных услуг обмена финансовыми сообщениями (например, SWIFT)".
Западные политики в последние месяцы выражают обеспокоенность из-за того, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать.
В свою очередь, НАТО наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению главы МИД России Сергея Лаврова, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.