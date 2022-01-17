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В США и Европе исключили отключение банков в России от SWIFT, сообщили СМИ
В США и Европе исключили отключение банков в России от SWIFT, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.01.2022
В США и Европе исключили отключение банков в России от SWIFT, сообщили СМИ
США и Евросоюз исключили отключение российских банков от системы SWIFT как вариант возможных санкций, сообщает немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T18:54
2022-01-17T19:19
сша
европа
санкции в отношении россии
санкции
в мире
германия
евросоюз
swift
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БЕРЛИН, 17 янв — РИА Новости. США и Евросоюз исключили отключение российских банков от системы SWIFT как вариант возможных санкций, сообщает немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники.По ее данным, вместо этого готовятся точечные экономические меры против крупнейших кредитных учреждений. Германия настаивает на исключениях, так как иначе могут возникнуть препятствия для оплаты газа и нефти из России, пишет издание.В материале добавляется, что госсекретарь США Энтони Блинкен в этот четверг в Берлине встретится с немецким канцлером Олафом Шольцем и обсудит санкционную политику.Ранее американские сенаторы от правящей Демократической партии представили проект новых антироссийских санкций, одним из пунктов которых предлагаются ограничения "в отношении поставщиков специализированных услуг обмена финансовыми сообщениями (например, SWIFT)".В Вашингтоне неоднократно заявляли о подготовке неких "небывалых" санкций против России, которые введут, если начнется военный конфликт между Москвой и Киевом. Об этом говорили вице-президент Камала Харрис, госсекретарь Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд.Западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
https://ria.ru/20211220/swift-1764559373.html
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сша, европа, санкции в отношении россии, санкции, в мире, германия, евросоюз, swift, энтони блинкен, олаф шольц
18:54 17.01.2022 (обновлено: 19:19 17.01.2022)
 
В США и Европе исключили отключение банков в России от SWIFT, сообщили СМИ

Handelsblatt: США и Европа исключили возможность отключения российских банков от SWIFT

© Фото : SWIFTЛоготип SWIFT
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© Фото : SWIFT
Логотип SWIFT
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БЕРЛИН, 17 янв — РИА Новости. США и Евросоюз исключили отключение российских банков от системы SWIFT как вариант возможных санкций, сообщает немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники.
По ее данным, вместо этого готовятся точечные экономические меры против крупнейших кредитных учреждений. Германия настаивает на исключениях, так как иначе могут возникнуть препятствия для оплаты газа и нефти из России, пишет издание.
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В материале добавляется, что госсекретарь США Энтони Блинкен в этот четверг в Берлине встретится с немецким канцлером Олафом Шольцем и обсудит санкционную политику.
Ранее американские сенаторы от правящей Демократической партии представили проект новых антироссийских санкций, одним из пунктов которых предлагаются ограничения "в отношении поставщиков специализированных услуг обмена финансовыми сообщениями (например, SWIFT)".
В Вашингтоне неоднократно заявляли о подготовке неких "небывалых" санкций против России, которые введут, если начнется военный конфликт между Москвой и Киевом. Об этом говорили вице-президент Камала Харрис, госсекретарь Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд.
Западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
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В Германии объяснили, как отключение России от SWIFT ударит по Западу
 
СШАЕвропаСанкции в отношении РоссииСанкцииВ миреГерманияЕвросоюзSWIFTЭнтони БлинкенОлаф Шольц
 
 
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