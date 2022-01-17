19:30 17.01.2022 (обновлено: 19:41 17.01.2022)
Лавров обсудил с главой МИД Ирана восстановление СВПД
Глава МИД Лавров обсудил с иранским коллегой Абдоллахианом вопросы восстановления СВПД
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан обсудили по телефону ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в контексте возобновившегося в конце декабря в Вене восьмого раунда переговоров по восстановлению полноценной реализации "ядерной сделки", сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Министры рассмотрели ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в контексте возобновившегося 27 декабря 2021 г. в Вене восьмого раунда переговоров по восстановлению полноценной реализации "ядерной сделки" в ее изначально сбалансированной конфигурации, одобренной Советом Безопасности ООН", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
14 января, 13:03Лавров заявил о прогрессе в вопросе восстановления СВПД
Сейчас в Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона с Тегерана. 27 декабря стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договорённости по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. Переговоры 31 декабря были приостановлены из-за новогодних праздников. Третьего января стороны продолжили диалог в Вене. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходят успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как "скромный", призвал Тегеран относиться к вопросу серьезно.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – СВПД, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение о выходе США из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.