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Лавров обсудил с главой МИД Ирана восстановление СВПД

Лавров обсудил с главой МИД Ирана восстановление СВПД - РИА Новости, 17.01.2022

Лавров обсудил с главой МИД Ирана восстановление СВПД

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан обсудили по телефону ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T19:30

2022-01-17T19:30

2022-01-17T19:41

в мире

мид ирана

сергей лавров

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан обсудили по телефону ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в контексте возобновившегося в конце декабря в Вене восьмого раунда переговоров по восстановлению полноценной реализации "ядерной сделки", сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве."Министры рассмотрели ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в контексте возобновившегося 27 декабря 2021 г. в Вене восьмого раунда переговоров по восстановлению полноценной реализации "ядерной сделки" в ее изначально сбалансированной конфигурации, одобренной Советом Безопасности ООН", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.Сейчас в Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона с Тегерана. 27 декабря стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договорённости по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. Переговоры 31 декабря были приостановлены из-за новогодних праздников. Третьего января стороны продолжили диалог в Вене. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходят успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как "скромный", призвал Тегеран относиться к вопросу серьезно.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – СВПД, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение о выходе США из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20220114/svpd-1767827762.html

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в мире, мид ирана, сергей лавров, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия, оон, тегеран (город), франция, дональд трамп, хоссейн амир абдоллахиан