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Лавров обсудил с главой МИД Ирана восстановление СВПД
Лавров обсудил с главой МИД Ирана восстановление СВПД - РИА Новости, 17.01.2022
Лавров обсудил с главой МИД Ирана восстановление СВПД
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан обсудили по телефону ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T19:30
2022-01-17T19:41
в мире
мид ирана
сергей лавров
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
россия
оон
тегеран (город)
франция
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан обсудили по телефону ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в контексте возобновившегося в конце декабря в Вене восьмого раунда переговоров по восстановлению полноценной реализации "ядерной сделки", сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве."Министры рассмотрели ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в контексте возобновившегося 27 декабря 2021 г. в Вене восьмого раунда переговоров по восстановлению полноценной реализации "ядерной сделки" в ее изначально сбалансированной конфигурации, одобренной Советом Безопасности ООН", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.Сейчас в Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона с Тегерана. 27 декабря стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договорённости по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. Переговоры 31 декабря были приостановлены из-за новогодних праздников. Третьего января стороны продолжили диалог в Вене. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходят успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как "скромный", призвал Тегеран относиться к вопросу серьезно.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – СВПД, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение о выходе США из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20220114/svpd-1767827762.html
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в мире, мид ирана, сергей лавров, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия, оон, тегеран (город), франция, дональд трамп, хоссейн амир абдоллахиан
19:30 17.01.2022 (обновлено: 19:41 17.01.2022)
 
Лавров обсудил с главой МИД Ирана восстановление СВПД

Глава МИД Лавров обсудил с иранским коллегой Абдоллахианом вопросы восстановления СВПД

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан обсудили по телефону ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в контексте возобновившегося в конце декабря в Вене восьмого раунда переговоров по восстановлению полноценной реализации "ядерной сделки", сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Министры рассмотрели ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в контексте возобновившегося 27 декабря 2021 г. в Вене восьмого раунда переговоров по восстановлению полноценной реализации "ядерной сделки" в ее изначально сбалансированной конфигурации, одобренной Советом Безопасности ООН", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
Участники заседания Совместной комиссии по реализации СВПД в Вене - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
14 января, 13:03
Лавров заявил о прогрессе в вопросе восстановления СВПД
Сейчас в Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона с Тегерана. 27 декабря стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договорённости по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. Переговоры 31 декабря были приостановлены из-за новогодних праздников. Третьего января стороны продолжили диалог в Вене. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходят успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как "скромный", призвал Тегеран относиться к вопросу серьезно.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – СВПД, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение о выходе США из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
Президент Ирана Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
17:14
Глава Ирана выступит на заседании Госдумы, сообщил Жуков
 
В миреМИД ИранаСергей ЛавровСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)РоссияООНТегеран (город)ФранцияДональд ТрампХоссейн Амир Абдоллахиан
 
 
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