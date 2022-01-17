https://ria.ru/20220117/svalki-1768226162.html

Путин потребовал до 1 апреля доложить о ходе ликвидации незаконных свалок

Путин потребовал до 1 апреля доложить о ходе ликвидации незаконных свалок - РИА Новости, 17.01.2022

Путин потребовал до 1 апреля доложить о ходе ликвидации незаконных свалок

Правительство до 1 апреля доложит президенту России Владимиру Путину о работе по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов, соответствующие... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T15:13

2022-01-17T15:13

2022-01-17T16:59

россия

общество

владимир путин

правительство рф

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Правительство до 1 апреля доложит президенту России Владимиру Путину о работе по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов, соответствующие поручения опубликовали на сайте Кремля. "Принять решения, необходимые для ликвидации до конца 2023 года не менее 111 несанкционированных свалок в границах городов, включенных в федеральный проект "Чистая страна" национального проекта "Экология", в том числе обеспечить рассмотрение каждого проекта ликвидации таких свалок и обоснование его стоимости, а также своевременное финансирование соответствующих мероприятий", — указывается в сообщении.В дальнейшем министры будут выступать с докладами по этой теме каждые полгода.Кроме того, президент поручил главам регионов лично контролировать процесс.В декабре вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что до конца 2024 года в России планируют ликвидировать 191 свалку в городской черте, из них 111 — до 2023 года.Также в прошлом месяце правительство подготовило поправки в закон об ответственности бизнеса за утилизацию отходов. Как отметила Абрамченко, они позволят ликвидировать правовые пробелы в этой сфере и перенести финансовую нагрузку с граждан на компании-производители. По ее словам, принцип "загрязнитель платит" не спровоцирует роста цен — концепция расширенной ответственность производителей и импортеров упаковки реализуется во многих странах. Инициативу планируют обсудить в январе.Она предусматривает постепенное увеличение норматива утилизации для всех категорий товаров с учетом переходного периода — не менее десяти процентов ежегодно с 2023 года.Помимо этого, документ предполагает усиление контроля за фактической утилизацией.

https://ria.ru/20220101/musor-1766393214.html

https://ria.ru/20211215/svalki-1763881739.html

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россия, общество, владимир путин, правительство рф