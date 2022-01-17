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Путин потребовал до 1 апреля доложить о ходе ликвидации незаконных свалок
Путин потребовал до 1 апреля доложить о ходе ликвидации незаконных свалок - РИА Новости, 17.01.2022
Путин потребовал до 1 апреля доложить о ходе ликвидации незаконных свалок
Правительство до 1 апреля доложит президенту России Владимиру Путину о работе по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов, соответствующие... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T15:13
2022-01-17T16:59
россия
общество
владимир путин
правительство рф
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Правительство до 1 апреля доложит президенту России Владимиру Путину о работе по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов, соответствующие поручения опубликовали на сайте Кремля. "Принять решения, необходимые для ликвидации до конца 2023 года не менее 111 несанкционированных свалок в границах городов, включенных в федеральный проект "Чистая страна" национального проекта "Экология", в том числе обеспечить рассмотрение каждого проекта ликвидации таких свалок и обоснование его стоимости, а также своевременное финансирование соответствующих мероприятий", — указывается в сообщении.В дальнейшем министры будут выступать с докладами по этой теме каждые полгода.Кроме того, президент поручил главам регионов лично контролировать процесс.В декабре вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что до конца 2024 года в России планируют ликвидировать 191 свалку в городской черте, из них 111 — до 2023 года.Также в прошлом месяце правительство подготовило поправки в закон об ответственности бизнеса за утилизацию отходов. Как отметила Абрамченко, они позволят ликвидировать правовые пробелы в этой сфере и перенести финансовую нагрузку с граждан на компании-производители. По ее словам, принцип "загрязнитель платит" не спровоцирует роста цен — концепция расширенной ответственность производителей и импортеров упаковки реализуется во многих странах. Инициативу планируют обсудить в январе.Она предусматривает постепенное увеличение норматива утилизации для всех категорий товаров с учетом переходного периода — не менее десяти процентов ежегодно с 2023 года.Помимо этого, документ предполагает усиление контроля за фактической утилизацией.
https://ria.ru/20220101/musor-1766393214.html
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россия, общество, владимир путин, правительство рф
15:13 17.01.2022 (обновлено: 16:59 17.01.2022)
 
Путин потребовал до 1 апреля доложить о ходе ликвидации незаконных свалок

Путин призвал правительство до 1 апреля доложить о ходе ликвидации незаконных свалок

© РИА Новости / Юлия АхмедоваНесанкционированная свалка в селе Новый Параул
Несанкционированная свалка в селе Новый Параул - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Юлия Ахмедова
Несанкционированная свалка в селе Новый Параул
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Правительство до 1 апреля доложит президенту России Владимиру Путину о работе по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов, соответствующие поручения опубликовали на сайте Кремля.
"Принять решения, необходимые для ликвидации до конца 2023 года не менее 111 несанкционированных свалок в границах городов, включенных в федеральный проект "Чистая страна" национального проекта "Экология", в том числе обеспечить рассмотрение каждого проекта ликвидации таких свалок и обоснование его стоимости, а также своевременное финансирование соответствующих мероприятий", — указывается в сообщении.
В дальнейшем министры будут выступать с докладами по этой теме каждые полгода.
Кроме того, президент поручил главам регионов лично контролировать процесс.
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В декабре вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что до конца 2024 года в России планируют ликвидировать 191 свалку в городской черте, из них 111 — до 2023 года.
Также в прошлом месяце правительство подготовило поправки в закон об ответственности бизнеса за утилизацию отходов. Как отметила Абрамченко, они позволят ликвидировать правовые пробелы в этой сфере и перенести финансовую нагрузку с граждан на компании-производители. По ее словам, принцип "загрязнитель платит" не спровоцирует роста цен — концепция расширенной ответственность производителей и импортеров упаковки реализуется во многих странах. Инициативу планируют обсудить в январе.
Она предусматривает постепенное увеличение норматива утилизации для всех категорий товаров с учетом переходного периода — не менее десяти процентов ежегодно с 2023 года.
Помимо этого, документ предполагает усиление контроля за фактической утилизацией.
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