https://ria.ru/20220117/sudya-1768281682.html

В Киеве опровергли данные, что судье по делу Порошенко стало плохо

В Киеве опровергли данные, что судье по делу Порошенко стало плохо - РИА Новости, 17.01.2022

В Киеве опровергли данные, что судье по делу Порошенко стало плохо

Судья Печерского районного суда Киева, рассматривающий ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко, находится в совещательной РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T21:27

2022-01-17T21:27

2022-01-17T21:27

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КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Судья Печерского районного суда Киева, рассматривающий ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко, находится в совещательной комнате, информация о том, что ему плохо, не соответствует действительно, заявили в канцелярии суда.Ранее судья Печерского районного суда Киева ушел в совещательную комнату для избрания меры пресечения Порошенко по делу о госизмене. Ряд украинских СМИ сообщили, что судье стало плохо и ему вызвали скорую."Не знаем, кто распространил эту информацию, судья находится в совещательной комнате", - цитирует сообщение канцелярии суда интернет-издание "Страна.ua" в Telegram.Порошенко в понедельник прибыл на Украину из Варшавы, при прохождении контроля в аэропорту "Киев", по словам политика, его пытались не впустить в страну, забрали паспорт под видом проведения проверки. Позже ему вернули документ, и он пересек госграницу. Печерский райсуд приступил к рассмотрению ходатайства прокуратуры об избрании Порошенко меры пресечения. Прокуроры требуют арестовать Порошенко с возможностью внесения залога в сумме около 35,7 миллиардов долларов.Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них позднее были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.

https://ria.ru/20220117/poroshenko-1768280699.html

киев

варшава

керченский пролив

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в мире, киев, варшава, петр порошенко, telegram (приложение), керченский пролив, страна.ua