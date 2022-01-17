В Киеве опровергли данные, что судье по делу Порошенко стало плохо
В Киеве опровергли информацию, что судье по делу экс-президента Порошенко стало плохо
Петр Порошенко в суде в Киеве
КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Судья Печерского районного суда Киева, рассматривающий ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко, находится в совещательной комнате, информация о том, что ему плохо, не соответствует действительно, заявили в канцелярии суда.
Ранее судья Печерского районного суда Киева ушел в совещательную комнату для избрания меры пресечения Порошенко по делу о госизмене. Ряд украинских СМИ сообщили, что судье стало плохо и ему вызвали скорую.
"Не знаем, кто распространил эту информацию, судья находится в совещательной комнате", - цитирует сообщение канцелярии суда интернет-издание "Страна.ua" в Telegram.
Порошенко в понедельник прибыл на Украину из Варшавы, при прохождении контроля в аэропорту "Киев", по словам политика, его пытались не впустить в страну, забрали паспорт под видом проведения проверки. Позже ему вернули документ, и он пересек госграницу. Печерский райсуд приступил к рассмотрению ходатайства прокуратуры об избрании Порошенко меры пресечения. Прокуроры требуют арестовать Порошенко с возможностью внесения залога в сумме около 35,7 миллиардов долларов.
Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них позднее были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.