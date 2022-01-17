Иск Минобороны к РКЦ "Прогресс" будут слушать в закрытом режиме
Суд присвоил гриф "Совершенно секретно" делу по иску Минобороны к РКЦ "Прогресс"
Статуя Фемиды
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы присвоил гриф "Совершенно секретно" делу по иску министерства обороны России, требующего взыскать более 3,9 миллиарда рублей с самарского АО "Ракетно-космический центр "Прогресс", производителя ракет-носителей "Союз" и другой космической техники.
Как следует из опубликованного определения суда, ответчик представил в материалы дела документы, имеющие гриф "Совершенно секретно", поэтому суд в соответствии с нормами закона "О государственной тайне" перешел к рассмотрению дела в закрытом режиме. Очередное заседание пройдет 24 марта. В иске, поступившем в суд в октябре, заявлено требование о взыскании неустойки. Другие подробности не приводятся.
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В настоящее время этот же суд также в закрытом режиме рассматривает дело по другому крупному иску Минобороны к РКЦ "Прогресс" - на сумму более 2,4 миллиарда рублей. В нем истец требует взыскать денежные средства по контракту от 27 августа 2014 года. Предмет контракта и другие подробности в материалах суда не сообщаются.
"Прогресс" входит в "Роскосмос". Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, комментируя подачу иска Минобороны на 2,4 миллиарда рублей, ранее заявил, что в данном конкретном случае это не вина "Прогресса", а это "обстановка, в которой страна оказалась из-за санкций". По его словам, если задержка сдачи космического аппарата либо в интересах "Роскосмоса" как заказчика, либо в министерства обороны происходит даже на два-три дня, то по закону заказчики обязаны выставить иски.
РКЦ "Прогресс" производит ракеты-носители "Союз" и космические аппараты, а также занимается разработкой перспективных носителей "Союз-5", "Союз-6", "Амур-СПГ" и сверхтяжелой ракеты. По заказу Минобороны предприятие участвует в создании космических аппаратов видовой разведки "Барс-М" и "Раздан", а также изготавливает обеспечивающий модуль для аппаратов радиотехнической разведки серии "Лотос-С1" производства КБ "Арсенал".
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