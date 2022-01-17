https://ria.ru/20220117/strategiya-1768231384.html

НАТО опубликовала стратегию по космосу

НАТО опубликовала стратегию по космосу - РИА Новости, 17.01.2022

НАТО опубликовала стратегию по космосу

Североатлантический альянс в понедельник опубликовал "Всеобъемлющую политику НАТО в космосе", в которой зафиксировано намерение распространить на космическое... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T15:40

2022-01-17T15:40

2022-01-17T15:46

в мире

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космос - риа наука

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БРЮССЕЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Североатлантический альянс в понедельник опубликовал "Всеобъемлющую политику НАТО в космосе", в которой зафиксировано намерение распространить на космическое пространство принципы коллективной обороны организации, включая Пятую статью. НАТО согласовала свою космическую стратегию еще в 2019 году. Решение о совместном реагировании на угрозы в космосе, включая возможность задействования Пятой статьи, было принято на саммите Североатлантического альянса в Брюсселе в июне 2021 года. Согласно Пятой статье Североатлантического договора, нападение на одного члена альянса в Европе или Северной Америке рассматривается как нападение на альянс в целом."На саммите в Брюсселе в 2021 году союзники договорились, что атаки в направлении космоса, из космоса и в космическом пространстве представляют очевидный вызов для безопасности альянса", - говорится в документе.Последствия атак в космосе "могут угрожать процветанию, безопасности, стабильности государств и евроатлантической зоны" и "могут быть такими же разрушительными" для современных обществ, как последствия применения обычного вооружения."Такие атаки могут привести к задействованию Пятой статьи. Решение о том, когда подобная атака может привести к задействованию Пятой статьи, будет приниматься Североатлантическим советом в каждом конкретном случае", - подчеркивается в документе.В "Политике" также отражено намерение НАТО интегрировать космос в систему коллективной безопасности и обороны альянса наряду с киберпространством, морской, воздушной и сухопутной средой."Космос является глобальной средой, любой конфликт, распространяющийся в космосе, может затронуть всех пользователей этого пространства. Даже в тех случаях, когда НАТО не вовлечена в конфликт, космические системы союзников могут быть затронуты… Космос важен для скоординированного сдерживания и обороны", - подчеркивают в НАТО.При этом в альянсе отмечают, что деятельность НАТО в космосе будет осуществляться в рамках международного права, включая Устав ООН."Свободный доступ, исследование и использование космического пространства в мирных целях отвечают общим интересам всего глобального сообщества. НАТО и союзники будут осуществлять свою деятельность … в интересах поддержания мира и безопасности и содействия международному сотрудничеству", - указывается в документе.Альянс выступил за международные усилия по "разработке норм, правил и принципов ответственного поведения в космосе".Североатлантический союз, как следует из "Всеобъемлющей политики", "не стремится развивать собственный космический потенциал. Союзники на добровольной основе взяли обязательство в соответствии с национальным законодательством предоставлять данные, продукты и услуги, которые могут потребоваться для операций, миссий и других видов деятельности альянса"."НАТО не стремится стать автономным игроком в космосе. НАТО будет координировать деятельность союзников, взаимодействовать с соответствующими международными организациями, включая ООН и ЕС", - подчеркивается в документе.В альянсе указывают, что "НАТО намерена служить форумом для военно-политических консультаций и обмена информацией о разработках в области сдерживания и обороны в космосе… Содействовать развитию совместимости и интероперабельности между космическими службами и возможностями союзников".Согласно стратегии, союзники также собираются более активно включать космос в учения. "Космос должен более последовательно и заметно фигурировать в учениях НАТО для отработки частичной или полной потери доступа к космическим сервисам, предоставляемым силами союзников. Силы НАТО должны быть готовы к действиям, когда космическая поддержка в операциях ухудшается или прерывается", - поясняется в документе.

https://ria.ru/20220112/prevoskhodstvo-1767556357.html

https://ria.ru/20211120/nositeli-1760003456.html

https://ria.ru/20220117/liniya-1768139881.html

северная америка

европа

брюссель

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в мире, северная америка, оон, европа, нато, брюссель, космос - риа наука