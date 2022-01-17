12:54 17.01.2022 (обновлено: 13:11 17.01.2022)
Посол ЕС в России оценил перспективы признания "Спутника V"
Посол в России Эдерер о "Спутнике V": ЕС заинтересован, чтобы было больше доступных вакцин
Шприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Евросоюз заинтересован в том, чтобы было как можно больше доступных вакцин от коронавируса, заявил посол ЕС в России Маркус Эдерер, комментируя процесс сертификации российской вакцины "Спутник V".
"Надеюсь, что EMA тоже сможет получить эти документы скоро, потому что все заинтересованы в том, чтобы было как можно больше доступных вакцин", - сказал Эдерер на пресс-конференции.
1 июля 2021, 08:00Наука"Спутник V". Все о первой российской вакцине от коронавируса
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что фонд находится в тесном сотрудничестве с Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) по регистрации "Спутника V".
"Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи. Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ.
В ЕС сегодня авторизованы на рынке четыре вакцины против коронавируса: Pfizer/BioNTech, Moderna, J&J, AstraZeneca.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ожидает завершения процедур сертификации "Спутника V" в ВОЗ и ЕМА, там уверяют, что никаких искусственных препятствий этому нет.
Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов ранее сообщил, что подготовка дополнительно запрошенных документов, необходимых для завершения процесса сертификации вакцины "Спутник V" Европейским медицинским агентством, завершается. В свою очередь, западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что ЕМА не сможет рассмотреть вопрос о регистрации российской вакцины в Евросоюзе до конца 2021 года, рассмотрение возможно в первом квартале 2022 года в случае, если производитель представит все запрошенные ЕМА данные.