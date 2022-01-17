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В Минздраве оценили расширение списка стран, признавших "Спутник V"

В Минздраве оценили расширение списка стран, признавших "Спутник V" - РИА Новости, 17.01.2022

В Минздраве оценили расширение списка стран, признавших "Спутник V"

Расширение списка стран, де-факто признавших вакцину "Спутник V", говорит о признании за рубежом ее высокой эффективности, заявил РИА Новости помощник министра... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T08:58

2022-01-17T08:58

2022-01-17T09:11

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцина "спутник v"

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Расширение списка стран, де-факто признавших вакцину "Спутник V", говорит о признании за рубежом ее высокой эффективности, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.Ранее сообщалось, что Австралийское управление терапевтических товаров (TGA) признало, что две прививки российской вакцины "Спутник V" теперь могут быть основанием для подтверждения статуса вакцинации."Продолжающееся расширение списка стран, де-факто признавших российскую вакцину "Спутник", однозначно говорит о признании за рубежом ее высокой эффективности", - сказал Кузнецов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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