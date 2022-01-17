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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
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В Минздраве оценили расширение списка стран, признавших "Спутник V"
В Минздраве оценили расширение списка стран, признавших "Спутник V" - РИА Новости, 17.01.2022
В Минздраве оценили расширение списка стран, признавших "Спутник V"
Расширение списка стран, де-факто признавших вакцину "Спутник V", говорит о признании за рубежом ее высокой эффективности, заявил РИА Новости помощник министра... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T08:58
2022-01-17T09:11
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Расширение списка стран, де-факто признавших вакцину "Спутник V", говорит о признании за рубежом ее высокой эффективности, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.Ранее сообщалось, что Австралийское управление терапевтических товаров (TGA) признало, что две прививки российской вакцины "Спутник V" теперь могут быть основанием для подтверждения статуса вакцинации."Продолжающееся расширение списка стран, де-факто признавших российскую вакцину "Спутник", однозначно говорит о признании за рубежом ее высокой эффективности", - сказал Кузнецов.
РИА Новости
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"
08:58 17.01.2022 (обновлено: 09:11 17.01.2022)
 
В Минздраве оценили расширение списка стран, признавших "Спутник V"

Помощник главы Минздрава Кузнецов: признание "Спутника V" говорит о его эффективности

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с российским препаратом "Спутник V"
Медицинский работник держит в руках шприц с российским препаратом Спутник V - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Расширение списка стран, де-факто признавших вакцину "Спутник V", говорит о признании за рубежом ее высокой эффективности, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Ранее сообщалось, что Австралийское управление терапевтических товаров (TGA) признало, что две прививки российской вакцины "Спутник V" теперь могут быть основанием для подтверждения статуса вакцинации.
"Продолжающееся расширение списка стран, де-факто признавших российскую вакцину "Спутник", однозначно говорит о признании за рубежом ее высокой эффективности", - сказал Кузнецов.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"
 
 
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