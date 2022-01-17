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Привитым "Спутником V" разрешили въезд в Австралию

Привитым "Спутником V" разрешили въезд в Австралию - РИА Новости, 17.01.2022

Привитым "Спутником V" разрешили въезд в Австралию

Министерство внутренних дел Австралии разрешило въезжать в страну привитым двумя дозами "Спутника V". РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T07:43

2022-01-17T07:43

2022-01-17T08:39

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Министерство внутренних дел Австралии разрешило въезжать в страну привитым двумя дозами "Спутника V".В понедельник на сайте ведомства появилось обновление по статусу вакцин, которые признаются при пересечении границы, теперь в списке есть и российский препарат.Отмечается, что с момента последней прививки должно пройти не менее семи дней.Ранее "Спутник V" признало TGA.Управление убедилось, что препарат обеспечивает защиту и снижает вероятность передачи коронавируса другим людям. При этом "Спутник Лайт" регулятор пока не одобрил.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента.

https://ria.ru/20220115/vaktsina-1767947993.html

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в мире, австралия, россия, коронавирус covid-19