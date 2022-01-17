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Привитым "Спутником V" разрешили въезд в Австралию
Привитым "Спутником V" разрешили въезд в Австралию - РИА Новости, 17.01.2022
Привитым "Спутником V" разрешили въезд в Австралию
Министерство внутренних дел Австралии разрешило въезжать в страну привитым двумя дозами "Спутника V". РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T07:43
2022-01-17T07:43
2022-01-17T08:39
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Министерство внутренних дел Австралии разрешило въезжать в страну привитым двумя дозами "Спутника V".В понедельник на сайте ведомства появилось обновление по статусу вакцин, которые признаются при пересечении границы, теперь в списке есть и российский препарат.Отмечается, что с момента последней прививки должно пройти не менее семи дней.Ранее "Спутник V" признало TGA.Управление убедилось, что препарат обеспечивает защиту и снижает вероятность передачи коронавируса другим людям. При этом "Спутник Лайт" регулятор пока не одобрил.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента.
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в мире, австралия, россия, коронавирус covid-19
07:43 17.01.2022 (обновлено: 08:39 17.01.2022)
Привитым "Спутником V" разрешили въезд в Австралию
МВД Австралии разрешило въезд в страну привитым двумя дозами "Спутник V"
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Министерство внутренних дел Австралии разрешило въезжать в страну привитым двумя дозами "Спутника V".
В понедельник на сайте ведомства появилось обновление по статусу вакцин, которые признаются при пересечении границы, теперь в списке есть и российский препарат.
"Вы считаетесь полностью вакцинированными для поездки в Австралию, если прошли курс вакцинации одобренной или признанной Управлением терапевтических товаров (TGA) вакциной... Национальный исследовательский центр имени Гамалеи "Cпутник V", — говорится в новой редакции правил.
Отмечается, что с момента последней прививки должно пройти не менее семи дней.
Ранее "Спутник V" признало TGA.Управление убедилось, что препарат обеспечивает защиту и снижает вероятность передачи коронавируса другим людям. При этом "Спутник Лайт" регулятор пока не одобрил.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко
, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента.