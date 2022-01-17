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Российские ученые предположили возраст камня под памятником Петру I

Российские ученые предположили возраст камня под памятником Петру I - РИА Новости, 17.01.2022

Российские ученые предположили возраст камня под памятником Петру I

Примерный возраст и минеральный состав знаменитого Гром-камня – пьедестала "Медного всадника" — впервые предположили российские минералоги. Ученые СПбГУ и... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T03:00

2022-01-17T03:00

2022-01-17T03:00

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Примерный возраст и минеральный состав знаменитого Гром-камня – пьедестала "Медного всадника" — впервые предположили российские минералоги. Ученые СПбГУ и Горного университета пришли к выводу, что возраст породы составляет около 1,5-1,6 млрд лет, и она представляет собой гранит биотит-мусковитового калиево-полевошпатового состава. Результаты работы опубликованы в научной статье.Как сообщили РИА Новости в СПбГУ, ученые под руководством почетного профессора Андрея Булаха (крупнейший знаток природного камня в архитектуре Санкт-Петербурга) исследовали более 20 минеральных проб, отобранных без вреда для памятника. Это были естественные сколы поверхности пьедестала "Медного всадника". Пробы отбирались в период с 2003 по 2018 годы.Пьедестал известного памятника Петру I на Сенатской площади - Медного всадника - создан из огромного гранитного монолита, найденного в окрестностях деревни Лахта под Петербургом и названного Гром-камнем. "Дикая скала" имела трещину, возникшую, по легенде местных жителей, от удара молнии.Авторы научной статьи обратили внимание на сходство минерального состава Гром-камня с биотит-мусковитовыми гранитами Выборгского массива — одного из крупнейших гранитных массивов мира. Как известно, возраст этих пород оценивается как нижнепротерозойский (1,5-1,6 млрд лет). "На родственное отношение Гром-камня к таким породам указывают и развитые в нем пегматитовые прожилки, то есть прожилки магматической горной породы с характерной структурой, обогащенные редкими минералами", — утверждают ученые.Вместе с тем, по их словам, остается открытым вопрос о наличии топаза в граните Гром-камня. Анализ проб проводился на базе ресурсных центров "Микроскопии и микроанализа" и "Рентгенодифракционные методы исследования" Научного парка СПбГУ. Были применены электронная и ионная микроскопия, электронно-зондовый микроанализ и другие методы."Интерес к истории пьедестала не угасает, а "белых пятен" еще немало. К примеру, в статье приводится предполагаемый возраст, но для более точных определений нужно применить специальные методы исследований, а для этого нужен материал", — отметила заместитель директора ресурсного центра "Микроскопии и микроанализа" Научного парка СПбГУ, кандидат геолого-минералогических наук, соавтор статьи Светлана Янсон.Еще одним "белым пятном" является поиск обломков, отделенных от валуна при его превращении в пьедестал на Сенатской площади. "Почетный профессор СПбГУ Андрей Булах предпринял много попыток их разыскать, но безуспешно. А именно они могли бы помочь в дальнейших исследованиях, в том числе и для точного определения возраста", — считают авторы статьи.

https://radiosputnik.ria.ru/20211019/1755140098.html

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санкт-петербург, санкт-петербургский государственный университет, навигатор абитуриента, университетская наука, россия, петр i