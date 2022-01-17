https://ria.ru/20220117/spasateli-1768164932.html

Московские спасатели будут патрулировать водоемы на уникальной аэролодке

Московские спасатели будут патрулировать водоемы на уникальной аэролодке - РИА Новости, 17.01.2022

Московские спасатели будут патрулировать водоемы на уникальной аэролодке

Московские спасатели получили на вооружение уникальную аэролодку, способную развивать скорость до 140 километров в час и работать при температурах воздуха ниже... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T07:10

2022-01-17T07:10

2022-01-17T11:29

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Московские спасатели получили на вооружение уникальную аэролодку, способную развивать скорость до 140 километров в час и работать при температурах воздуха ниже -50 градусов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."На оснащение Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах поступило современное спасательное судно "Север 650К". Оно предназначено для проведения поисково-спасательных работ, доставки спасателей к месту происшествия на водоемах, в заболоченной и обводненной местности", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что аэролодка имеет ряд преимуществ перед судами на воздушной подушке, которые сейчас используют столичные спасатели."Ее дно защищено специальным полимерным материалом, устойчивым к перепадам температур, оно пластично и износостойко, позволяет преодолевать ледяные торосы, переходить с воды на снег и наоборот. Благодаря мощному двигателю аэролодка способна развивать скорость до 140 километров в час, отапливаемая кабина позволяет выполнять поисково-спасательные работы при температурах воздуха ниже минус 50 градусов", - рассказал Бирюков.Он уточнил, что судно оснащено лебедкой, имеет широкую площадку на носу для размещения спасателей и водолазов, его грузоподъемность составляет 1,5 тонны, одновременно на борту могут находиться до шести человек.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что столичные спасатели уже прошли специальные занятия по управлению новым судном.

https://ria.ru/20211130/prokhorov-1761496710.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы