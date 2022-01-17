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Московские спасатели будут патрулировать водоемы на уникальной аэролодке
Московские спасатели будут патрулировать водоемы на уникальной аэролодке - РИА Новости, 17.01.2022
Московские спасатели будут патрулировать водоемы на уникальной аэролодке
Московские спасатели получили на вооружение уникальную аэролодку, способную развивать скорость до 140 километров в час и работать при температурах воздуха ниже... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T07:10
2022-01-17T11:29
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москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Московские спасатели получили на вооружение уникальную аэролодку, способную развивать скорость до 140 километров в час и работать при температурах воздуха ниже -50 градусов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."На оснащение Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах поступило современное спасательное судно "Север 650К". Оно предназначено для проведения поисково-спасательных работ, доставки спасателей к месту происшествия на водоемах, в заболоченной и обводненной местности", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что аэролодка имеет ряд преимуществ перед судами на воздушной подушке, которые сейчас используют столичные спасатели."Ее дно защищено специальным полимерным материалом, устойчивым к перепадам температур, оно пластично и износостойко, позволяет преодолевать ледяные торосы, переходить с воды на снег и наоборот. Благодаря мощному двигателю аэролодка способна развивать скорость до 140 километров в час, отапливаемая кабина позволяет выполнять поисково-спасательные работы при температурах воздуха ниже минус 50 градусов", - рассказал Бирюков.Он уточнил, что судно оснащено лебедкой, имеет широкую площадку на носу для размещения спасателей и водолазов, его грузоподъемность составляет 1,5 тонны, одновременно на борту могут находиться до шести человек.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что столичные спасатели уже прошли специальные занятия по управлению новым судном.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
07:10 17.01.2022 (обновлено: 11:29 17.01.2022)
 

Московские спасатели будут патрулировать водоемы на уникальной аэролодке

© ГУ МЧС РФ по Камчатскому краюЛодка спасательной службы "СЕВЕР 650К"
Лодка спасательной службы СЕВЕР 650К
© ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Московские спасатели получили на вооружение уникальную аэролодку, способную развивать скорость до 140 километров в час и работать при температурах воздуха ниже -50 градусов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"На оснащение Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах поступило современное спасательное судно "Север 650К". Оно предназначено для проведения поисково-спасательных работ, доставки спасателей к месту происшествия на водоемах, в заболоченной и обводненной местности", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что аэролодка имеет ряд преимуществ перед судами на воздушной подушке, которые сейчас используют столичные спасатели.
"Ее дно защищено специальным полимерным материалом, устойчивым к перепадам температур, оно пластично и износостойко, позволяет преодолевать ледяные торосы, переходить с воды на снег и наоборот. Благодаря мощному двигателю аэролодка способна развивать скорость до 140 километров в час, отапливаемая кабина позволяет выполнять поисково-спасательные работы при температурах воздуха ниже минус 50 градусов", - рассказал Бирюков.
Он уточнил, что судно оснащено лебедкой, имеет широкую площадку на носу для размещения спасателей и водолазов, его грузоподъемность составляет 1,5 тонны, одновременно на борту могут находиться до шести человек.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что столичные спасатели уже прошли специальные занятия по управлению новым судном.
"По результатам эксплуатации аэролодки будет принято решение о необходимости увеличения их числа на вооружении Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах", - заключил Бирюков.
© Фото : ГУ МЧС РФ по Камчатскому краюЛодка спасательной службы "СЕВЕР 650К"
Лодка спасательной службы СЕВЕР 650К - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© Фото : ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю
Лодка спасательной службы "СЕВЕР 650К"
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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