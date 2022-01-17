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Горнолыжный курорт "Роза Хутор" в девятый раз признан лучшим в России

Горнолыжный курорт "Роза Хутор" в девятый раз признан лучшим в России - РИА Новости, 17.01.2022

Горнолыжный курорт "Роза Хутор" в девятый раз признан лучшим в России

Горнолыжный курорт в Сочи девятый раз стал лучшим в России по версии престижной международной премии World Ski Awards, сообщает пресс-служба "Роза Хутор". РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T18:10

2022-01-17T18:10

2022-01-17T20:02

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СОЧИ, 17 янв – РИА Новости. Горнолыжный курорт в Сочи девятый раз стал лучшим в России по версии престижной международной премии World Ski Awards, сообщает пресс-служба "Роза Хутор".Комплекс принял порядка 100 тысяч гостей в новогодние праздники, а загрузка отелей составляла почти 90 процентов.По словам заместителя гендиректора курорта Сергей Хворостяного, подобная награда оправдывает современный подход к горнолыжному отдыху. "Роза Хутор" реализует долгосрочную стратегию развития, совершенствуя объекты инфраструктуры, расширяя спектр услуг и туристических предложений", – говорит он. Победителями World Ski Awards в 2022 году также стали 26 курортов, из которых 17 находятся в Европе, пять – в Азии, и четыре – на двух американских континентах. Премия World Ski Awards была учреждена в 2013 году для повышения стандартов горнолыжной индустрии.

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