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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220117/sochi-1768265873.html
Горнолыжный курорт "Роза Хутор" в девятый раз признан лучшим в России
Горнолыжный курорт "Роза Хутор" в девятый раз признан лучшим в России - РИА Новости, 17.01.2022
Горнолыжный курорт "Роза Хутор" в девятый раз признан лучшим в России
Горнолыжный курорт в Сочи девятый раз стал лучшим в России по версии престижной международной премии World Ski Awards, сообщает пресс-служба "Роза Хутор". РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T18:10
2022-01-17T20:02
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СОЧИ, 17 янв – РИА Новости. Горнолыжный курорт в Сочи девятый раз стал лучшим в России по версии престижной международной премии World Ski Awards, сообщает пресс-служба "Роза Хутор".Комплекс принял порядка 100 тысяч гостей в новогодние праздники, а загрузка отелей составляла почти 90 процентов.По словам заместителя гендиректора курорта Сергей Хворостяного, подобная награда оправдывает современный подход к горнолыжному отдыху. "Роза Хутор" реализует долгосрочную стратегию развития, совершенствуя объекты инфраструктуры, расширяя спектр услуг и туристических предложений", – говорит он. Победителями World Ski Awards в 2022 году также стали 26 курортов, из которых 17 находятся в Европе, пять – в Азии, и четыре – на двух американских континентах. Премия World Ski Awards была учреждена в 2013 году для повышения стандартов горнолыжной индустрии.
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краснодарский край, сочи, роза хутор, новости - туризм, туристы, туризм, россия, куда поехать в выходные, куда поехать, куда можно лететь
18:10 17.01.2022 (обновлено: 20:02 17.01.2022)
 
Горнолыжный курорт "Роза Хутор" в девятый раз признан лучшим в России

Горнолыжный курорт "Роза Хутор" получил премию World Ski Awards

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкУчастники празднования Международного дня снега на горном курорте "Роза Хутор"
Участники празднования Международного дня снега на горном курорте Роза Хутор - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 17 янв – РИА Новости. Горнолыжный курорт в Сочи девятый раз стал лучшим в России по версии престижной международной премии World Ski Awards, сообщает пресс-служба "Роза Хутор".
Комплекс принял порядка 100 тысяч гостей в новогодние праздники, а загрузка отелей составляла почти 90 процентов.
По словам заместителя гендиректора курорта Сергей Хворостяного, подобная награда оправдывает современный подход к горнолыжному отдыху.
"Роза Хутор" реализует долгосрочную стратегию развития, совершенствуя объекты инфраструктуры, расширяя спектр услуг и туристических предложений", – говорит он.
Победителями World Ski Awards в 2022 году также стали 26 курортов, из которых 17 находятся в Европе, пять – в Азии, и четыре – на двух американских континентах. Премия World Ski Awards была учреждена в 2013 году для повышения стандартов горнолыжной индустрии.
Туристы на горном курорте Роза Хутор во время празднования Международного дня снега - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
Вчера, 17:16Туризм
Всемирный день снега: как отдыхают туристы в горах Сочи
 
ТуризмКраснодарский крайСочиРоза ХуторНовости - ТуризмтуристыТуризмРоссиякуда поехать в выходныекуда поехатькуда можно лететь
 
 
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