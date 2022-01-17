https://ria.ru/20220117/sochi-1768265873.html
Горнолыжный курорт "Роза Хутор" в девятый раз признан лучшим в России
Горнолыжный курорт "Роза Хутор" в девятый раз признан лучшим в России - РИА Новости, 17.01.2022
Горнолыжный курорт "Роза Хутор" в девятый раз признан лучшим в России
Горнолыжный курорт в Сочи девятый раз стал лучшим в России по версии престижной международной премии World Ski Awards, сообщает пресс-служба "Роза Хутор". РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T18:10
2022-01-17T18:10
2022-01-17T20:02
туризм
краснодарский край
сочи
роза хутор
новости - туризм
туристы
туризм
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768178976_0:152:3099:1895_1920x0_80_0_0_bedb73d9cd30871162a09e25444c5cb5.jpg
СОЧИ, 17 янв – РИА Новости. Горнолыжный курорт в Сочи девятый раз стал лучшим в России по версии престижной международной премии World Ski Awards, сообщает пресс-служба "Роза Хутор".Комплекс принял порядка 100 тысяч гостей в новогодние праздники, а загрузка отелей составляла почти 90 процентов.По словам заместителя гендиректора курорта Сергей Хворостяного, подобная награда оправдывает современный подход к горнолыжному отдыху. "Роза Хутор" реализует долгосрочную стратегию развития, совершенствуя объекты инфраструктуры, расширяя спектр услуг и туристических предложений", – говорит он. Победителями World Ski Awards в 2022 году также стали 26 курортов, из которых 17 находятся в Европе, пять – в Азии, и четыре – на двух американских континентах. Премия World Ski Awards была учреждена в 2013 году для повышения стандартов горнолыжной индустрии.
https://ria.ru/20220117/sochi-1768180472.html
краснодарский край
сочи
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768178976_235:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_cfd1f75abf601bf2c249380cae5ae737.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, сочи, роза хутор, новости - туризм, туристы, туризм, россия, куда поехать в выходные, куда поехать, куда можно лететь
18:10 17.01.2022 (обновлено: 20:02 17.01.2022)
Горнолыжный курорт "Роза Хутор" в девятый раз признан лучшим в России
Горнолыжный курорт "Роза Хутор" получил премию World Ski Awards
СОЧИ, 17 янв – РИА Новости. Горнолыжный курорт в Сочи девятый раз стал лучшим в России по версии престижной международной премии World Ski Awards, сообщает пресс-служба "Роза Хутор".
Комплекс принял порядка 100 тысяч гостей в новогодние праздники, а загрузка отелей составляла почти 90 процентов.
По словам заместителя гендиректора курорта Сергей Хворостяного, подобная награда оправдывает современный подход к горнолыжному отдыху.
"Роза Хутор" реализует долгосрочную стратегию развития, совершенствуя объекты инфраструктуры, расширяя спектр услуг и туристических предложений", – говорит он.
Победителями World Ski Awards в 2022 году также стали 26 курортов, из которых 17 находятся в Европе, пять – в Азии, и четыре – на двух американских континентах. Премия World Ski Awards была учреждена в 2013 году для повышения стандартов горнолыжной индустрии.