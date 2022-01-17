https://ria.ru/20220117/sobaka-1768219519.html

В Сочи вынесли приговор мужчине, который забил бездомную собаку битой

В Сочи вынесли приговор мужчине, который забил бездомную собаку битой - РИА Новости, 17.01.2022

В Сочи вынесли приговор мужчине, который забил бездомную собаку битой

Суд признал виновным мужчину, который забил дворовую собаку битой в сочинском посёлке Дагомыс, сообщили РИА новости в пресс-службе Краснодарского краевого суда. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T14:45

2022-01-17T14:45

2022-01-17T14:45

происшествия

краснодарский край

сочи

краснодарский краевой суд

россия

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СОЧИ, 17 янв – РИА Новости. Суд признал виновным мужчину, который забил дворовую собаку битой в сочинском посёлке Дагомыс, сообщили РИА новости в пресс-службе Краснодарского краевого суда.Рассмотрев уголовное дело по статье 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными", суд Лазаревского района Сочи установил, что 20 августа 2021 года в поселке Дагомыс, неподалеку от магазина "Магнит", 35-летний мужчина избил собаку битой, нанеся ей множественные травмы не совместимые с жизнью."Рассмотрев материалы дела, суд признал подсудимого виновным. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок шесть месяцев с обязанностью не покидать место жительства без уведомления специализированного государственного органа, в который он обязан являться два раза в месяц для регистрации", - сказала собеседница агентства.Она уточнила, что приговор еще не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20220115/yakutsk-1768006535.html

https://ria.ru/20220114/sobaka-1767885387.html

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