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В Сочи вынесли приговор мужчине, который забил бездомную собаку битой
В Сочи вынесли приговор мужчине, который забил бездомную собаку битой - РИА Новости, 17.01.2022
В Сочи вынесли приговор мужчине, который забил бездомную собаку битой
Суд признал виновным мужчину, который забил дворовую собаку битой в сочинском посёлке Дагомыс, сообщили РИА новости в пресс-службе Краснодарского краевого суда. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T14:45
2022-01-17T14:45
2022-01-17T14:45
происшествия
краснодарский край
сочи
краснодарский краевой суд
россия
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СОЧИ, 17 янв – РИА Новости. Суд признал виновным мужчину, который забил дворовую собаку битой в сочинском посёлке Дагомыс, сообщили РИА новости в пресс-службе Краснодарского краевого суда.Рассмотрев уголовное дело по статье 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными", суд Лазаревского района Сочи установил, что 20 августа 2021 года в поселке Дагомыс, неподалеку от магазина "Магнит", 35-летний мужчина избил собаку битой, нанеся ей множественные травмы не совместимые с жизнью."Рассмотрев материалы дела, суд признал подсудимого виновным. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок шесть месяцев с обязанностью не покидать место жительства без уведомления специализированного государственного органа, в который он обязан являться два раза в месяц для регистрации", - сказала собеседница агентства.Она уточнила, что приговор еще не вступил в законную силу.
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происшествия, краснодарский край, сочи, краснодарский краевой суд, россия
В Сочи вынесли приговор мужчине, который забил бездомную собаку битой
В Сочи назначили полгода ограничения свободы мужчине, который забил бездомную собаку битой