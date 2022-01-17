https://ria.ru/20220117/snegopad-1768280307.html
Синоптик предупредил москвичей о сильном снегопаде утром
Синоптик предупредил москвичей о сильном снегопаде утром - РИА Новости, 17.01.2022
Синоптик предупредил москвичей о сильном снегопаде утром
Сильный снегопад накроет Москву в утренний час-пик вторника, с полуночи до 15 часов дня может выпасть от 8 до 13 мм осадков, что близко к одной трети месячной... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T21:06
2022-01-17T21:06
2022-01-17T21:08
общество
москва
центр "фобос"
евгений тишковец
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Сильный снегопад накроет Москву в утренний час-пик вторника, с полуночи до 15 часов дня может выпасть от 8 до 13 мм осадков, что близко к одной трети месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец."К середине ночи Москва окажется в самом центре циклонической "воронки", из-за чего осадки станут усиливаться. Пик интенсивности снегопадов прогнозируется в период с 6 до 9 утра, когда видимость в зарядах ухудшится до 1 километра и менее, снежный покров подрастет на 5 сантиметров, на дорогах заносы. Ветер в порывах будет достигать 10-15 метров в секунду. Общее количество осадков с 00.00 до 15.00 18 января может составить от 8 до 13 миллиметров, что близко к одной трети месячной нормы", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что осадки прекратятся к вечеру, из-за северного ветра начнется усиление морозов.
https://ria.ru/20220116/pogoda-1768075481.html
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общество, москва, центр "фобос", евгений тишковец
21:06 17.01.2022 (обновлено: 21:08 17.01.2022)
Синоптик предупредил москвичей о сильном снегопаде утром
Синоптик "Фобоса" Тишковец: снегопад накроет Москву в утренний час пик во вторник