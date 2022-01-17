https://ria.ru/20220117/snaryad-1768139167.html

КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря

КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря - РИА Новости, 17.01.2022

КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря

КНДР произвела пуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T03:09

2022-01-17T03:09

2022-01-17T03:16

в мире

кндр (северная корея)

южная корея

японское море

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СЕУЛ, 17 янв – РИА Новости. КНДР произвела пуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи."Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил (о пуске – ред)", - сообщает агентство.Это уже четвертый пуск КНДР в этом году. Предыдущие прошли 5, 11 и 14 января. В первых двух случаях Северная Корея заявила, что успешно испытала гиперзвуковые ракеты. 14 января были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса.

https://ria.ru/20220114/kndr-1767926432.html

кндр (северная корея)

южная корея

японское море

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в мире, кндр (северная корея), южная корея, японское море