https://ria.ru/20220117/simptomy-1768136869.html

Необычный симптом "омикрона"

Почему болит поясница? Врач о симптомах нового варианта COVID-19 - РИА Новости, 17.01.2022

Необычный симптом "омикрона"

Врачи из ЮАР назвали одним из признаков заражения омикрон-штаммом коронавируса боль в пояснице. Что делать, если вы обнаружили у себя такой симптом, рассказал в РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T04:09

2022-01-17T04:09

2022-01-17T04:09

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

андрей кабычкин

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Врачи из ЮАР назвали одним из признаков заражения омикрон-штаммом коронавируса боль в пояснице. Что делать, если вы обнаружили у себя такой симптом, рассказал в интервью радио Sputnik заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей Кабычкин.Медики и ученые разных стран исследуют свойства нового варианта возбудителя COVID-19. Так, в Южно-Африканской Республике выяснили, что омикрон-штамм может вызывать боли в пояснице. Но нельзя считать, что этот симптом прямо указывает на заражение человека коронавирусной инфекцией, даже если он сочетается с признаками простудного заболевания, отметил в интервью радио Sputnik заслуженный врач России, вертеброневролог, мануальный терапевт Андрей Кабычкин.Такие боли возникают при любом инфекционном заболевании, продолжил врач."При любом инфекционном процессе – вирусном, бактериальном или каком-то другом – могут возникать в том числе и боли в пояснице. Называются они миалгии", – добавил Кабычкин.По его словам, боли в спине и пояснице могут объясняться более чем двумя сотнями причин, в том числе привычкой человека находиться в неправильной, вредной для организма позе.Выяснить, почему появился этот симптом, может только специалист, подчеркнул мануальный терапевт. Поэтому, если у вас появилась боль в пояснице, необходимо обратиться к врачу, который назначит соответствующее обследование. Например, тест на коронавирусную инфекцию, если есть подозрение, что причиной болезненных ощущений является заражение омикрон-штаммом."Правильный и достоверный диагноз можно сделать только при наличии теста. Врач должен оценивать наличие тех или иных симптомов, ставить диагноз и на основании этого назначать адекватное лечение", – объяснил Андрей Кабычкин в интервью радио Sputnik.Вероятнее всего появление такого симптома у пациентов со слабым иммунитетом, а также у пожилых людей, уточнил он.Самый надежный способ снизить риск заражения коронавирусной инфекцией и избежать тяжелого течения COVID-19 – это вакцинация, заключил врач.

https://ria.ru/20220115/koronavirus-1767984367.html

https://ria.ru/20220116/sinyaki-1768040179.html

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коронавирус covid-19, андрей кабычкин