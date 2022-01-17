https://ria.ru/20220117/shutka-1768221702.html

Лавров пошутил о 18 сценариях США по Украине

Лавров пошутил о 18 сценариях США по Украине - РИА Новости, 17.01.2022

Лавров пошутил о 18 сценариях США по Украине

Американские ведомства, вероятно, устраивают конкурс по разработке сценариев в случае эскалации ситуации на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T14:58

2022-01-17T14:58

2022-01-17T17:04

политика

сша

виктория нуланд

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Американские ведомства, вероятно, устраивают конкурс по разработке сценариев в случае эскалации ситуации на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд в интервью газете Financial Times заявила, что США разработали 18 различных сценариев действий на случай эскалации вокруг Украины."Могу только дополнительно предположить… Вроде бы у Соединенных Штатов, как сообщалось, 17 специальных служб и разведывательных служб. Может, вот 17 плюс госдепартамент - 18 сценариев. Они, может быть, объявляют у себя внутри конкурс", - прокомментировал Лавров заявление Нуланд.

https://ria.ru/20220117/tsru-1768110225.html

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Лавров пошутил про 18 сценариев США по Украине Сергей Лавров пошутил про 18 сценариев США, о которых ранее говорила официальный представитель Госдепа Виктория Нуланд. 2022-01-17T14:58 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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политика, сша, виктория нуланд, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия