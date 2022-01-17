https://ria.ru/20220117/shutka-1768221702.html
Лавров пошутил о 18 сценариях США по Украине
Лавров пошутил о 18 сценариях США по Украине - РИА Новости, 17.01.2022
Лавров пошутил о 18 сценариях США по Украине
Американские ведомства, вероятно, устраивают конкурс по разработке сценариев в случае эскалации ситуации на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T14:58
2022-01-17T14:58
2022-01-17T17:04
политика
сша
виктория нуланд
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Американские ведомства, вероятно, устраивают конкурс по разработке сценариев в случае эскалации ситуации на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд в интервью газете Financial Times заявила, что США разработали 18 различных сценариев действий на случай эскалации вокруг Украины."Могу только дополнительно предположить… Вроде бы у Соединенных Штатов, как сообщалось, 17 специальных служб и разведывательных служб. Может, вот 17 плюс госдепартамент - 18 сценариев. Они, может быть, объявляют у себя внутри конкурс", - прокомментировал Лавров заявление Нуланд.
https://ria.ru/20220117/tsru-1768110225.html
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Лавров пошутил про 18 сценариев США по Украине
Сергей Лавров пошутил про 18 сценариев США, о которых ранее говорила официальный представитель Госдепа Виктория Нуланд.
2022-01-17T14:58
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политика, сша, виктория нуланд, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия
14:58 17.01.2022 (обновлено: 17:04 17.01.2022)
Лавров пошутил о 18 сценариях США по Украине
Глава МИД Лавров о 18 сценариях США по Украине: возможно, это конкурс ведомств