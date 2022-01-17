https://ria.ru/20220117/shtrafy-1768284711.html
Оборотные штрафы Google и Meta составили пять процентов от годового дохода
Оборотные штрафы Google и Meta составили пять процентов от годового дохода - РИА Новости, 17.01.2022
Оборотные штрафы Google и Meta составили пять процентов от годового дохода
Наложенные российским судом многомиллиардные оборотные штрафы на компании Google и Meta составили 5% от их годового дохода, по расчету суда – это 144 и 39... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T22:06
2022-01-17T22:06
2022-01-17T22:09
экономика
google
meta (метавселенная)
технологии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148692/97/1486929748_0:134:4000:2384_1920x0_80_0_0_fbbb5deea9a0c4a272caa035fce0697f.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Наложенные российским судом многомиллиардные оборотные штрафы на компании Google и Meta составили 5% от их годового дохода, по расчету суда – это 144 и 39 миллиардов рублей соответственно, следует из опубликованных текстов решений.По расчетам суда, в год Google заработала 144,4 миллиарда рублей, а Meta 39,8 миллиарда. При этом в решениях не указано, за какой год приведены показатели. В обоих постановлениях суд пришел к выводу о необходимости оштрафовать компании на 1/20 от совокупного дохода.В декабре в России на IT-компанию впервые был наложен оборотный штраф: суд взыскал с Google 7,2 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации. Спустя несколько часов оборотный штраф за аналогичные нарушения - без малого 2 миллиарда рублей - получила Meta.
https://ria.ru/20210929/simonyan-1752240614.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148692/97/1486929748_322:0:3679:2518_1920x0_80_0_0_3de47db9df87dae2cf1a5b412f38d119.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, google, meta (метавселенная), технологии, россия
22:06 17.01.2022 (обновлено: 22:09 17.01.2022)
Оборотные штрафы Google и Meta составили пять процентов от годового дохода
Наложенные на Google и Meta оборотные штрафы составили пять процентов от годового дохода