https://ria.ru/20220117/shtrafy-1768284711.html

Оборотные штрафы Google и Meta составили пять процентов от годового дохода

Оборотные штрафы Google и Meta составили пять процентов от годового дохода - РИА Новости, 17.01.2022

Оборотные штрафы Google и Meta составили пять процентов от годового дохода

Наложенные российским судом многомиллиардные оборотные штрафы на компании Google и Meta составили 5% от их годового дохода, по расчету суда – это 144 и 39... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T22:06

2022-01-17T22:06

2022-01-17T22:09

экономика

google

meta (метавселенная)

технологии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148692/97/1486929748_0:134:4000:2384_1920x0_80_0_0_fbbb5deea9a0c4a272caa035fce0697f.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Наложенные российским судом многомиллиардные оборотные штрафы на компании Google и Meta составили 5% от их годового дохода, по расчету суда – это 144 и 39 миллиардов рублей соответственно, следует из опубликованных текстов решений.По расчетам суда, в год Google заработала 144,4 миллиарда рублей, а Meta 39,8 миллиарда. При этом в решениях не указано, за какой год приведены показатели. В обоих постановлениях суд пришел к выводу о необходимости оштрафовать компании на 1/20 от совокупного дохода.В декабре в России на IT-компанию впервые был наложен оборотный штраф: суд взыскал с Google 7,2 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации. Спустя несколько часов оборотный штраф за аналогичные нарушения - без малого 2 миллиарда рублей - получила Meta.

https://ria.ru/20210929/simonyan-1752240614.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, google, meta (метавселенная), технологии, россия