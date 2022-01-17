https://ria.ru/20220117/shtab-1768140596.html

В Японии создали кризисный штаб после запуска неизвестного снаряда КНДР

В Японии создали кризисный штаб после запуска неизвестного снаряда КНДР - РИА Новости, 17.01.2022

В Японии создали кризисный штаб после запуска неизвестного снаряда КНДР

Кризисный штаб в связи с возможным ракетным испытанием Пхеньяна создан при канцелярии премьера Японии Фумио Кисиды, передает японский телеканал NHK. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T04:21

2022-01-17T04:21

2022-01-17T04:32

в мире

япония

кндр (северная корея)

министерство обороны японии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100210/81/1002108126_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_bc8a180eafa0b99620c1811fca8463a9.jpg

ТОКИО, 17 янв – РИА Новости. Кризисный штаб в связи с возможным ракетным испытанием Пхеньяна создан при канцелярии премьера Японии Фумио Кисиды, передает японский телеканал NHK.Кроме этого отмечается, что Кисида "наказал ответственным ведомствам действовать по трем направлениям: провести детальный анализ ситуации, в том числе безопасность авиа- и морского транспортного сообщения, подробно и своевременно информировать людей, а также предпринять все необходимые меры на случай непредвиденных обстоятельств".Береговая охрана Японии в 08.54 по местному времени (02.54 мск) обнародовала предупреждение о возможном пуске баллистической ракеты со стороны КНДР. Также о возможном пуске заявило минобороны Японии. Спустя менее чем 10 минут появилось информация о том, что выпущенная, предположительно, ракета КНДР уже упала. Судам, находящимся в настоящее время в море, наказано проявлять осторожность и не приближаться к подозрительным объектам в случае их обнаружения.Если информация подтвердится, это станет уже четвертым ракетным испытанием КНДР за этот месяц. Предыдущие прошли 5, 11 и 14 января. В первых двух случаях Северная Корея заявила, что успешно испытала гиперзвуковые ракеты. 14 января были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса.

https://ria.ru/20220117/snaryad-1768139167.html

япония

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, япония, кндр (северная корея), министерство обороны японии