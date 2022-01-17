04:21 17.01.2022 (обновлено: 04:32 17.01.2022)
В Японии создали кризисный штаб после запуска неизвестного снаряда КНДР
При правительстве Японии создали кризисный штаб после запуска КНДР неизвестного снаряда
Здание японского парламента
ТОКИО, 17 янв – РИА Новости. Кризисный штаб в связи с возможным ракетным испытанием Пхеньяна создан при канцелярии премьера Японии Фумио Кисиды, передает японский телеканал NHK.
"Представители ответственных ведомств проводят экстренную встречу в сформированном кризисном штабе при канцелярии премьер-министра с целью сбора информации и подтверждения возможного ущерба", - передает телеканал NHK.
Кроме этого отмечается, что Кисида "наказал ответственным ведомствам действовать по трем направлениям: провести детальный анализ ситуации, в том числе безопасность авиа- и морского транспортного сообщения, подробно и своевременно информировать людей, а также предпринять все необходимые меры на случай непредвиденных обстоятельств".
Береговая охрана Японии в 08.54 по местному времени (02.54 мск) обнародовала предупреждение о возможном пуске баллистической ракеты со стороны КНДР. Также о возможном пуске заявило минобороны Японии. Спустя менее чем 10 минут появилось информация о том, что выпущенная, предположительно, ракета КНДР уже упала. Судам, находящимся в настоящее время в море, наказано проявлять осторожность и не приближаться к подозрительным объектам в случае их обнаружения.
Если информация подтвердится, это станет уже четвертым ракетным испытанием КНДР за этот месяц. Предыдущие прошли 5, 11 и 14 января. В первых двух случаях Северная Корея заявила, что успешно испытала гиперзвуковые ракеты. 14 января были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса.