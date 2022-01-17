https://ria.ru/20220117/show-1768192349.html

Джефф Голдблюм и Кайл Маклахлен приняли участие в модном показе

Джефф Голдблюм и Кайл Маклахлен приняли участие в модном показе - РИА Новости, 17.01.2022

Джефф Голдблюм и Кайл Маклахлен приняли участие в модном показе

Голливудские актеры Джефф Голдблюм, Кайл Маклахлен и другие знаменитости приняли участие в модном показе Prada, который состоялся в Милане, сообщает NME. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T15:29

2022-01-17T15:29

2022-01-17T15:29

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Голливудские актеры Джефф Голдблюм, Кайл Маклахлен и другие знаменитости приняли участие в модном показе Prada, который состоялся в Милане, сообщает NME. Известный бренд продемонстрировал мужскую коллекцию осень-зима 2022. Это уже второе модное шоу, созданное Миуччей Прада и Рафом Симонсом, который присоединился к компании в 2020 году. Звезда сериала "Твин Пикс" Кайл Маклахлен открыл шоу. Он прошелся в голубых атласных брюках, рубашке и длинном черном пальто. Звезда фильмов "Муха" и "Парк Юрского периода" Джефф Голдблюм завершил показ. Он тоже показывал пальто, только украшенное на предплечьях искусственным мехом. В показе также приняли участие Томас Сэнгстер ("Бегущий в лабиринте"), Эйса Баттерфилд ("Половое воспитание"), Эштон Сандерс ("Лунный свет").

https://ria.ru/20210402/moda-1603836379.html

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мода, милан, новости культуры, стиль жизни, раф симонс