Джефф Голдблюм и Кайл Маклахлен приняли участие в модном показе
Актеры Джефф Голдблюм и Кайл Маклахлен приняли участие в показе Prada
© AP Photo / Luca BrunoАмериканский актер Джефф Голдблюм на показе мужской коллекции Prada осень-зима 2022-23, представленной на Неделе моды в Милане, Италия
© AP Photo / Luca Bruno
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Голливудские актеры Джефф Голдблюм, Кайл Маклахлен и другие знаменитости приняли участие в модном показе Prada, который состоялся в Милане, сообщает NME.
Известный бренд продемонстрировал мужскую коллекцию осень-зима 2022. Это уже второе модное шоу, созданное Миуччей Прада и Рафом Симонсом, который присоединился к компании в 2020 году.
© AP Photo / Luca BrunoАктер Кайл Маклахлен на показе мужской коллекции Prada осень-зима 2022-23, представленной на Неделе моды в Милане, Италия.
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Актер Кайл Маклахлен на показе мужской коллекции Prada осень-зима 2022-23, представленной на Неделе моды в Милане, Италия.
© AP Photo / Luca Bruno
© AFP 2021 / Miguel MedinaПоказ мужской коллекции Prada осень-зима 2022-23, представленной на Неделе моды в Милане, Италия.
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Показ мужской коллекции Prada осень-зима 2022-23, представленной на Неделе моды в Милане, Италия.
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Актер Кайл Маклахлен на показе мужской коллекции Prada осень-зима 2022-23, представленной на Неделе моды в Милане, Италия.
© AP Photo / Luca Bruno
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Показ мужской коллекции Prada осень-зима 2022-23, представленной на Неделе моды в Милане, Италия.
Звезда сериала "Твин Пикс" Кайл Маклахлен открыл шоу. Он прошелся в голубых атласных брюках, рубашке и длинном черном пальто. Звезда фильмов "Муха" и "Парк Юрского периода" Джефф Голдблюм завершил показ. Он тоже показывал пальто, только украшенное на предплечьях искусственным мехом.
В показе также приняли участие Томас Сэнгстер ("Бегущий в лабиринте"), Эйса Баттерфилд ("Половое воспитание"), Эштон Сандерс ("Лунный свет").
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