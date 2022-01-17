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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220117/show-1768192349.html
Джефф Голдблюм и Кайл Маклахлен приняли участие в модном показе
Джефф Голдблюм и Кайл Маклахлен приняли участие в модном показе - РИА Новости, 17.01.2022
Джефф Голдблюм и Кайл Маклахлен приняли участие в модном показе
Голливудские актеры Джефф Голдблюм, Кайл Маклахлен и другие знаменитости приняли участие в модном показе Prada, который состоялся в Милане, сообщает NME. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T15:29
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Голливудские актеры Джефф Голдблюм, Кайл Маклахлен и другие знаменитости приняли участие в модном показе Prada, который состоялся в Милане, сообщает NME. Известный бренд продемонстрировал мужскую коллекцию осень-зима 2022. Это уже второе модное шоу, созданное Миуччей Прада и Рафом Симонсом, который присоединился к компании в 2020 году. Звезда сериала "Твин Пикс" Кайл Маклахлен открыл шоу. Он прошелся в голубых атласных брюках, рубашке и длинном черном пальто. Звезда фильмов "Муха" и "Парк Юрского периода" Джефф Голдблюм завершил показ. Он тоже показывал пальто, только украшенное на предплечьях искусственным мехом. В показе также приняли участие Томас Сэнгстер ("Бегущий в лабиринте"), Эйса Баттерфилд ("Половое воспитание"), Эштон Сандерс ("Лунный свет").
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мода, милан, новости культуры, стиль жизни, раф симонс
15:29 17.01.2022
 
Джефф Голдблюм и Кайл Маклахлен приняли участие в модном показе

Актеры Джефф Голдблюм и Кайл Маклахлен приняли участие в показе Prada

© AP Photo / Luca BrunoАмериканский актер Джефф Голдблюм на показе мужской коллекции Prada осень-зима 2022-23, представленной на Неделе моды в Милане, Италия
Американский актер Джефф Голдблюм на показе мужской коллекции Prada осень-зима 2022-23, представленной на Неделе моды в Милане, Италия - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© AP Photo / Luca Bruno
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Голливудские актеры Джефф Голдблюм, Кайл Маклахлен и другие знаменитости приняли участие в модном показе Prada, который состоялся в Милане, сообщает NME.
Известный бренд продемонстрировал мужскую коллекцию осень-зима 2022. Это уже второе модное шоу, созданное Миуччей Прада и Рафом Симонсом, который присоединился к компании в 2020 году.
© AP Photo / Luca BrunoАктер Кайл Маклахлен на показе мужской коллекции Prada осень-зима 2022-23, представленной на Неделе моды в Милане, Италия.
Актер Кайл Маклахлен на показе мужской коллекции Prada осень-зима 2022-23, представленной на Неделе моды в Милане, Италия
1 из 2
Актер Кайл Маклахлен на показе мужской коллекции Prada осень-зима 2022-23, представленной на Неделе моды в Милане, Италия.
© AP Photo / Luca Bruno
© AFP 2021 / Miguel MedinaПоказ мужской коллекции Prada осень-зима 2022-23, представленной на Неделе моды в Милане, Италия.
Показ мужской коллекции Prada осень-зима 2022-23, представленной на Неделе моды в Милане, Италия
2 из 2
Показ мужской коллекции Prada осень-зима 2022-23, представленной на Неделе моды в Милане, Италия.
© AFP 2021 / Miguel Medina
1 из 2
Актер Кайл Маклахлен на показе мужской коллекции Prada осень-зима 2022-23, представленной на Неделе моды в Милане, Италия.
© AP Photo / Luca Bruno
2 из 2
Показ мужской коллекции Prada осень-зима 2022-23, представленной на Неделе моды в Милане, Италия.
© AFP 2021 / Miguel Medina
Звезда сериала "Твин Пикс" Кайл Маклахлен открыл шоу. Он прошелся в голубых атласных брюках, рубашке и длинном черном пальто. Звезда фильмов "Муха" и "Парк Юрского периода" Джефф Голдблюм завершил показ. Он тоже показывал пальто, только украшенное на предплечьях искусственным мехом.
В показе также приняли участие Томас Сэнгстер ("Бегущий в лабиринте"), Эйса Баттерфилд ("Половое воспитание"), Эштон Сандерс ("Лунный свет").
Кадр из видео MUGLER Spring Summer 2021
2 апреля 2021, 04:10Шоубиз
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