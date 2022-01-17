https://ria.ru/20220117/shestvie-1768177240.html

Организаторы "Бессмертного полка" не исключили его проведения в 2022 году

Организаторы "Бессмертного полка" не исключили его проведения в 2022 году - РИА Новости, 17.01.2022

Организаторы "Бессмертного полка" не исключили его проведения в 2022 году

Решение о проведении шествия "Бессмертного полка" в 2022 году будет приниматься, исходя из эпидемиологической ситуации, заявила сопредседатель Центрального... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T11:48

2022-01-17T11:48

2022-01-17T12:22

бессмертный полк

общество

елена цунаева

россия

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Решение о проведении шествия "Бессмертного полка" в 2022 году будет приниматься, исходя из эпидемиологической ситуации, заявила сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России", первый заместитель председателя комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева."Нам очень хочется, и мы, безусловно, - Центральный штаб ("Бессмертного полка"), сопредседатели, наше движение, готовимся (к очному формату - ред.). Но, как вы прекрасно понимаете, все зависит от той ситуации эпидемиологической, которая будет у нас в стране", - сказала Цунаева в понедельник на онлайн-конференции на площадке МИА "Россия сегодня".В 2020 и 2021 годах шествие "Бессмертного полка" по улицам городов России не состоялось из-за пандемии коронавируса, организаторы мероприятия вынуждены были перевести его в онлайн-формат.

https://ria.ru/20210509/shestvie-1731582191.html

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бессмертный полк, общество, елена цунаева, россия