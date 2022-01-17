https://ria.ru/20220117/shestvie-1768177240.html
Организаторы "Бессмертного полка" не исключили его проведения в 2022 году
Организаторы "Бессмертного полка" не исключили его проведения в 2022 году - РИА Новости, 17.01.2022
Организаторы "Бессмертного полка" не исключили его проведения в 2022 году
Решение о проведении шествия "Бессмертного полка" в 2022 году будет приниматься, исходя из эпидемиологической ситуации, заявила сопредседатель Центрального... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T11:48
2022-01-17T11:48
2022-01-17T12:22
бессмертный полк
общество
елена цунаева
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737941256_0:35:3137:1800_1920x0_80_0_0_9e4aa9a9b7a1aee01a5fd093307fcf5d.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Решение о проведении шествия "Бессмертного полка" в 2022 году будет приниматься, исходя из эпидемиологической ситуации, заявила сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России", первый заместитель председателя комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева."Нам очень хочется, и мы, безусловно, - Центральный штаб ("Бессмертного полка"), сопредседатели, наше движение, готовимся (к очному формату - ред.). Но, как вы прекрасно понимаете, все зависит от той ситуации эпидемиологической, которая будет у нас в стране", - сказала Цунаева в понедельник на онлайн-конференции на площадке МИА "Россия сегодня".В 2020 и 2021 годах шествие "Бессмертного полка" по улицам городов России не состоялось из-за пандемии коронавируса, организаторы мероприятия вынуждены были перевести его в онлайн-формат.
https://ria.ru/20210509/shestvie-1731582191.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737941256_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_db5925770486afc943dff7ee874aaaa4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бессмертный полк, общество, елена цунаева, россия
11:48 17.01.2022 (обновлено: 12:22 17.01.2022)
Организаторы "Бессмертного полка" не исключили его проведения в 2022 году
Организаторы "Бессмертного полка": решение по шествию примут исходя из ситуации с COVID-19