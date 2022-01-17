https://ria.ru/20220117/seti-1768168927.html
Правительство утвердило изменения по присоединению к сетям
Правительство утвердило изменения по присоединению к сетям - РИА Новости, 17.01.2022
Правительство утвердило изменения по присоединению к сетям
Правительство РФ утвердило изменения в правилах присоединения строящихся домов к энергосетям, кроме того, с 2024 года обязанности застройщиков прокладывать... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T11:10
2022-01-17T11:10
2022-01-17T11:28
общество
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Правительство РФ утвердило изменения в правилах присоединения строящихся домов к энергосетям, кроме того, с 2024 года обязанности застройщиков прокладывать электрические провода передадут профильным организациям, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами."Ежегодно пять миллионов семей должны иметь возможность улучшать свои жилищные условия. Для решения этой задачи необходимо в том числе совершенствовать инженерные процедуры. Поэтому правительство утвердило изменения в правила технологического присоединения к электрическим сетям. Теперь подключение домов и других объектов к электроэнергии можно будет вести параллельно со стройкой", - сказал Мишустин в понедельник.Он добавил, что появилась особая процедура при реализации проектов комплексного развития территорий. Жилые дома, детские сады, школы и поликлиники, деловые помещения, жилищно-коммунальные хозяйства будут подключаться к энергосетям на основании единой заявки, передаваемой в территориальную сетевую компанию."И важно повысить надежность работы электрооборудования, убрать проблему возникновения так называемых бесхозных сетей. Для этого, начиная с 2024 года, снимем с застройщиков обязанность прокладывать провода, организовывать их эксплуатацию и обслуживание. Передадим эту функцию исключительно профильным сетевым компаниям, у которых есть соответствующее оборудование и специалисты", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20220113/elektrichestvo-1767659112.html
https://ria.ru/20210915/gaz-1750120551.html
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общество, россия, михаил мишустин
11:10 17.01.2022 (обновлено: 11:28 17.01.2022)
Правительство утвердило изменения по присоединению к сетям
Правительство утвердило изменения по технологическому присоединению к электросетям
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости.
Правительство РФ
утвердило изменения в правилах присоединения строящихся домов к энергосетям, кроме того, с 2024 года обязанности застройщиков прокладывать электрические провода передадут профильным организациям, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
на совещании с вице-премьерами.
"Ежегодно пять миллионов семей должны иметь возможность улучшать свои жилищные условия. Для решения этой задачи необходимо в том числе совершенствовать инженерные процедуры. Поэтому правительство утвердило изменения в правила технологического присоединения к электрическим сетям. Теперь подключение домов и других объектов к электроэнергии можно будет вести параллельно со стройкой", - сказал Мишустин в понедельник.
Он добавил, что появилась особая процедура при реализации проектов комплексного развития территорий. Жилые дома, детские сады, школы и поликлиники, деловые помещения, жилищно-коммунальные хозяйства будут подключаться к энергосетям на основании единой заявки, передаваемой в территориальную сетевую компанию.
"И важно повысить надежность работы электрооборудования, убрать проблему возникновения так называемых бесхозных сетей. Для этого, начиная с 2024 года, снимем с застройщиков обязанность прокладывать провода, организовывать их эксплуатацию и обслуживание. Передадим эту функцию исключительно профильным сетевым компаниям, у которых есть соответствующее оборудование и специалисты", - сказал Мишустин.