https://ria.ru/20220117/samolet-1768262920.html

Японцы остались в восторге от уникального советского лайнера

Японцы остались в восторге от советского самолета - РИА Новости, 18.01.2022

Японцы остались в восторге от уникального советского лайнера

Портал Traffic News опубликовал статью о сверхзвуковых пассажирских авиалайнерах: советском Ту-144 и британско-французском "Конкорде". Читатели оценили... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-17T18:36

2022-01-17T18:36

2022-01-18T00:39

в мире

технологии

ссср

япония

наса

ту-144

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Портал Traffic News опубликовал статью о сверхзвуковых пассажирских авиалайнерах: советском Ту-144 и британско-французском "Конкорде". Читатели оценили отечественный самолет, появившийся на несколько месяцев раньше европейского конкурента.В тексте отмечается, что Ту-144 и "Конкорд" в силу конструктивных особенностей внешне были настолько похожи, что на Западе отечественную машину прозвали "Конкордским".Одним из главных отличий Ту-144 стали складывающиеся передние крылья-канарды, расположенные по обе стороны от носа. Эти приспособления использовались при взлете и посадке.В соперничестве с "Конкордом" Ту-144 установил ряд мировых рекордов: например, стал первым в мире гражданским самолетом, превысившим скорость два маха, и оказался первым в истории сверхзвуковым транспортным самолетом.Всего отечественный самолет совершил около сотни гражданских рейсов, после чего его сняли с эксплуатации. "Конкорд" же летал 27 лет. В 1990-х годах один из Ту-144 купила НАСА для испытания сверхзвуковых лайнеров. Сегодня же самолет можно найти в нескольких музеях, в том числе в Германии.Читатели оценили советскую разработку."Ту-144 называли "Конкордский", но технически это был совершенно другой самолет. Единственное, что было одинаковым — это концепция сверхзвукового авиалайнера", — написал kix."Ту-144 не имеет ничего общего с "Конкордом". Это совершенно другой самолет, поэтому некрасиво называть его "Конкордский", — заявил Sint.Mit объяснил внешние сходства лайнера требованиями по аэродинамике."Просто "Конкорд" стал настолько знаменит, что Ту-144 прозвали "Конкордский". <…> Форма обусловлена задачами", — добавил пользователь сайта."Российские (советские) самолеты примечательны тем, что имеют механизмы, которые выдвигаются только при использовании и складываются, когда они не нужны", — прокомментировал Per."В детстве я собирал пластиковую модель Ту-144. Был в восторге от футуристического дизайна", — признался Кэнсацу.Он мечтал, что советские лайнеры поступят в парк японских авиакомпаний, и выразил сожаление, что этого так и не произошло."Я был внутри "Конкорда", который выставлен в Сиэтле. Там шесть мест в ряду, и пространство как в экономическом классе", — рассказал Dfabi.Читатель сравнил европейский лайнер с современными самолетами Boeing и отметил больший комфорт последних.Gre признался, что в детстве думал, что Ту-144 скопирован с "Конкорда", но теперь понял, что ошибался."Очень интересно находить различия", — добавил он.Комментатор поностальгировал по временам, когда страны участвовали в гонках разработок.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210614/pilot-1736987105.html

https://ria.ru/20210814/tank-1745753742.html

https://ria.ru/20210830/vertolet-1747857956.html

https://ria.ru/20210831/vnedorozhnik-1747918029.html

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в мире, технологии, ссср, япония, наса, ту-144