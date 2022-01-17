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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220117/samolet-1768141838.html
Самолет с миротворцами ОДКБ прибыл из Казахстана на аэродром "Чкаловский"
Самолет с миротворцами ОДКБ прибыл из Казахстана на аэродром "Чкаловский" - РИА Новости, 17.01.2022
Самолет с миротворцами ОДКБ прибыл из Казахстана на аэродром "Чкаловский"
Самолет ВКС России с российскими миротворцами из состава сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прилетел из Казахстана на подмосковный... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T05:32
2022-01-17T05:32
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
одкб
россия
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Самолет ВКС России с российскими миротворцами из состава сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прилетел из Казахстана на подмосковный аэродром "Чкаловский", сообщает Минобороны РФ.Отмечается, что по прибытию самолетов на аэродром личный состав разгрузит вооружение, военную технику, имущество и совершит марш в пункт постоянной дислокации.Также в понедельник самолеты Ил-76 ВКС РФ доставят личный состав и технику подразделений ВДВ, выполнивших задачи в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ, на аэродром "Восточный" в Ульяновской области.В начале января 2022 года в Казахстане прошли массовые протесты. В первые дни наступившего года жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там начались нападения на госучреждения, мародерство, захваты оружия. В ответ власти ввели чрезвычайное положение и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Пятого января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом его заседании под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. 13 января было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ в Казахстане.
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в мире, казахстан, одкб, россия
05:32 17.01.2022
 
Самолет с миротворцами ОДКБ прибыл из Казахстана на аэродром "Чкаловский"

Самолет Ил-76 с миротворцами ОДКБ прибыл из Казахстана на аэродром "Чкаловский"

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЛичный состав миротворческих сил ОДКБ
Личный состав миротворческих сил ОДКБ - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Личный состав миротворческих сил ОДКБ
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Самолет ВКС России с российскими миротворцами из состава сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прилетел из Казахстана на подмосковный аэродром "Чкаловский", сообщает Минобороны РФ.
"Сегодня первый самолет военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76 с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыл из Казахстана на подмосковный аэродром "Чкаловский", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по прибытию самолетов на аэродром личный состав разгрузит вооружение, военную технику, имущество и совершит марш в пункт постоянной дислокации.
Также в понедельник самолеты Ил-76 ВКС РФ доставят личный состав и технику подразделений ВДВ, выполнивших задачи в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ, на аэродром "Восточный" в Ульяновской области.
В начале января 2022 года в Казахстане прошли массовые протесты. В первые дни наступившего года жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там начались нападения на госучреждения, мародерство, захваты оружия. В ответ власти ввели чрезвычайное положение и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Пятого января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом его заседании под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. 13 января было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ в Казахстане.
Военнослужащий из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ в офисе АО Казахтелеком в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
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