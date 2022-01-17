https://ria.ru/20220117/samolet-1768141838.html

Самолет с миротворцами ОДКБ прибыл из Казахстана на аэродром "Чкаловский"

Самолет с миротворцами ОДКБ прибыл из Казахстана на аэродром "Чкаловский" - РИА Новости, 17.01.2022

Самолет с миротворцами ОДКБ прибыл из Казахстана на аэродром "Чкаловский"

Самолет ВКС России с российскими миротворцами из состава сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прилетел из Казахстана на подмосковный... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T05:32

2022-01-17T05:32

2022-01-17T05:32

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

одкб

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767033500_0:0:1719:968_1920x0_80_0_0_99d5677aaffd84c698a7bdce45b503ec.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Самолет ВКС России с российскими миротворцами из состава сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прилетел из Казахстана на подмосковный аэродром "Чкаловский", сообщает Минобороны РФ.Отмечается, что по прибытию самолетов на аэродром личный состав разгрузит вооружение, военную технику, имущество и совершит марш в пункт постоянной дислокации.Также в понедельник самолеты Ил-76 ВКС РФ доставят личный состав и технику подразделений ВДВ, выполнивших задачи в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ, на аэродром "Восточный" в Ульяновской области.В начале января 2022 года в Казахстане прошли массовые протесты. В первые дни наступившего года жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там начались нападения на госучреждения, мародерство, захваты оружия. В ответ власти ввели чрезвычайное положение и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Пятого января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом его заседании под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. 13 января было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ в Казахстане.

https://ria.ru/20220115/kazakhstan-1767972534.html

казахстан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, одкб, россия