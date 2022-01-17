https://ria.ru/20220117/ryanair-1768287953.html

ИКАО разослала отчет о расследовании инцидента с самолетом Ryanair в Минске

ИКАО разослала отчет о расследовании инцидента с самолетом Ryanair в Минске - РИА Новости, 17.01.2022

ИКАО разослала отчет о расследовании инцидента с самолетом Ryanair в Минске

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) сообщила, что разослала своим членам отчет о расследовании инцидента с самолетом Ryanair, экстренно... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T23:19

2022-01-17T23:19

2022-01-17T23:32

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ВАШИНГТОН, 17 янв – РИА Новости. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) сообщила, что разослала своим членам отчет о расследовании инцидента с самолетом Ryanair, экстренно приземлившемся в прошлом году в Минске из-за сообщения о минировании, и запланировала на 31 января обсуждение дальнейших действий."ИКАО обнародовала свой доклад об установлении фактов по поводу события с участием рейса Ryanair FR4978 в воздушном пространстве Белоруссии. Доклад стал доступен сегодня всем 193 государствам-членам ИКАО, включая 36, которые избраны в Совет ИКАО", - говорится в пресс-релизе.Совет ИКАО на совещании 31 января проведет "формальное обсуждение любых дальнейших действий, которые могут быть предприняты организацией на основании выводов доклада"."В тот же день Совет также рассмотрит обращение Белоруссии в отношении того, что это государство считает незаконными рестрикциями или санкциями, которые были введены по итогам события другими государствами и ЕС", - говорится в сообщении.Самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту находился Роман Протасевич - основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали. Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы.После инцидента европейские страны заявили, что белорусские власти принудили борт к приземлению под надуманным предлогом. В Минске это отрицали, доказывая, что только рекомендовали посадку, а решение принимал пилот. После инцидента некоторые авиакомпании стали обходить стороной воздушное пространство Белоруссии. Евросоюз запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков своего воздушного пространства и аэропортов.

https://ria.ru/20220111/pilot-1767413468.html

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в мире, минск, ryanair, вильнюс, белоруссия, евросоюз, telegram (приложение), роман протасевич