https://ria.ru/20220117/rudkovskaya-1768171742.html

Рудковская озвучила свой годовой заработок

Рудковская озвучила свой годовой заработок - РИА Новости, 17.01.2022

Рудковская озвучила свой годовой заработок

Яна Рудковская в социальных сетях ответила на вопросы подписчиков. Один из пользователей спросил продюсера о заработке. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T11:33

2022-01-17T11:33

2022-01-17T11:33

шоубиз

шоу-бизнес

евгений плющенко

яна рудковская

знаменитости

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Яна Рудковская в социальных сетях ответила на вопросы подписчиков. Один из пользователей спросил продюсера о заработке.По словам Рудковской, она только раз в год отвечает на вопросы подписчиков, поэтому пользователи постарались уточнить как можно больше деталей о жизни звезды.Одной из наиболее популярных тем стали отношения Яны с Евгением Плющенко. Женщина отметила, что за 17 лет совместной жизни они поссорились только два раза по инициативе спортсмена.Пользователи интернета также поинтересовались детьми звезды. Рудковская отметила, что старшие сыновья Андрей и Николай учатся на третьем курсе в МГИМО.Сын Александр, по словам женщины, отличается в школе хорошей успеваемостью. В связи с огромным количеством тренировок он посещает школу один-два раза в неделю, а остальное время занимается с репетиторами. Самого младшего ребенка – Арсения – Рудковская летом также планирует "поставить на коньки".Также Яна рассказала о возможном прибавлении в семействе. Она не против родить девочку, и они с мужем "работают над этой мечтой".Продюсер и спортсмен поженились в сентябре 2009 года. В январе 2013 у них родился сын Александр, которого в семье называют Гном Гномычем. В сентябре 2020 от суррогатной матери у пары появился Арсений.

https://ria.ru/20210722/rudkovskaya-1742381994.html

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шоу-бизнес, евгений плющенко, яна рудковская, знаменитости