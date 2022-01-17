15:34 17.01.2022 (обновлено: 15:35 17.01.2022)
В МИД выразили разочарование противодействием RT DE в Берлине
В МИД выразили разочарование продолжением противодействия работе RT DE в Берлине
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
"Официальный Берлин продолжает активно противодействовать по очевидно политическим мотивам деятельности в Германии российского медиахолдинга АНО "ТВ-Новости" и, в первую очередь, его немецкоязычной телевизионной редакции, работающей под брендом "RT DE", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
28 декабря 2021, 23:02Захарова рассказала о кампании по ограничению Telegram в Германии
Отмечается, в Москве это констатируют "с глубоким разочарованием". "C момента ее запуска 16 декабря 2021 г. власти ФРГ предприняли ряд шагов, направленных на выдавливание "RT DE" из германского информационного пространства, что привело к частичному блокированию спутникового вещания "RT DE", а также удалению его канала на видеохостинге "YouTube", - подчеркивается в тексте.
Второго января российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что Россия "непременно" отреагирует на прекращение вещания телеканала RT DE в Германии. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и глава МИД РФ Сергей Лавров говорили о том, что Россия может оказаться вынуждена ответить на это. Как заявили РИА Новости в пресс-службе управления СМИ Берлина-Бранденбурга (MABB), 17 декабря 2021 года медиарегулятор инициировал судебное разбирательство против RT DE Productions GmbH в связи с запуском программы. Об этой ситуации представитель германских медиарегуляторов и глава европейского органа по надзору за СМИ Тобиас Шмид "проинформировал Eutelsat", заявили в MABB.
24 декабря 2021, 18:22Битва Германии против России. Кто стоит за блокировкой RT на немецком
Ранее телеканал со ссылкой на главного редактора Маргариту Симоньян сообщил, что Russia Today запускает новый круглосуточный новостной канал на немецком языке - RT DE. Новостные студии телеканала находятся в Москве и в Берлине, RT DE будет транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы. В день запуска телевещания YouTube заблокировал новый канал.
В августе RT DE получил официальный отказ в получении лицензии на вещание со стороны Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества". При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обходил, по данным Tubular Labs, Deutsche Welle и другие немецкие СМИ.
22 декабря 2021, 15:11Симоньян надеется, что Москва ответит на исключение RT DE из вещания