https://ria.ru/20220117/roskomnadzor-1768220644.html

Likee и Viber зарегистрировали личный кабинет на сайте Роскомнадзора

Likee и Viber зарегистрировали личный кабинет на сайте Роскомнадзора - РИА Новости, 17.01.2022

Likee и Viber зарегистрировали личный кабинет на сайте Роскомнадзора

Социальная сеть Likee и мессенджер Viber в соответствии с требованиями в рамках закона о "приземлении" иностранных IT-компаний зарегистрировали личный кабинет... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T14:53

2022-01-17T14:53

2022-01-17T14:53

общество

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

whatsapp inc.

telegram (приложение)

viber

facebook

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151980/64/1519806439_0:0:3022:1699_1920x0_80_0_0_29fa6961056b740c5dbbab68705e372c.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Социальная сеть Likee и мессенджер Viber в соответствии с требованиями в рамках закона о "приземлении" иностранных IT-компаний зарегистрировали личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора, свидетельствуют данные на сайте ведомства.С 1 января 2022 года в силу вступил закон о "приземлении" иностранных IT-гигантов, иностранные компании должны, в том числе, зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора.В графе статуса исполнения требования "Зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора" у обеих компаний указано, что они его исполнили.Согласно информации на сайте, Likee и Viber пока не разместили на своих информационных ресурсах электронную форму, а также не создали филиала, не открыли представительства или не учредили российское юридическое лицо.В пятницу стало известно, что Apple зарегистрировала личный кабинет на официальном сайте ведомства. В тот же день в пресс-службе Likee сообщили, что соцсеть ожидает подтверждения регистрации личного кабинета на сайте Роскомнадзора и заканчивает процедуры, связанные с открытием офиса в России.Закон о "приземлении" IT-гигантовЗакон касается компаний с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей, он обязывает владельцев таких информационных ресурсов для работы в России создать филиалы, представительства или учредить российские юрлица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними.Такие обязанности также будут распространяться на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.Согласно закону, попадающие под него компании должны будут зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и использовать его для взаимодействия с государственными органами России, а также разместить на своем информационном ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями.Документ предусматривает, что в случае нарушения требований доступ к иностранному интернет-ресурсу может быть частично ограничен или ресурс может быть полностью заблокирован. Среди более мягких мер - информирование пользователей о нарушении, запрет на распространение рекламы иностранного лица или его интернет-ресурса, запрет на распространение рекламы на самом ресурсе, ограничение денежных переводов и приема платежей российских физических и юридических лиц, запрет на поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу персональных данных.В ноябре Роскомнадзор опубликовал перечень иностранных интернет-компаний, которые должны открыть представительства в РФ, в него включены 13 иностранных компаний, владеющих 22 информационными ресурсами. Согласно перечню, открыть представительства в РФ должны будут Google (Google, Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest и Twitch.

https://radiosputnik.ria.ru/20220114/lichnyy-kabinet-1767931590.html

https://ria.ru/20211228/netflix-1765874770.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), whatsapp inc., telegram (приложение), viber, facebook, россия