За что ругают и хвалят новый боевик с Честейн, Крус и Крюгер
В Сети обсуждают боевик "Код 355" с Джессикой Честейн, Пенелопой Крус и Дианой Крюгер
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В Сети появились рецензии на шпионский боевик Саймона Кинберга "Код 355".
Главные героини — женщины-агенты из разных стран. Они объединяются, чтобы противостоять преступной группировке, которая обладает мощным кибероружием, способным моментально погрузить мир в хаос.
Пятерку агентов сыграли Джессика Честейн, Пенелопа Крус, Диана Крюгер, Люпита Нионго, Фань Бинбин. Также в фильме снимались Себастиян Стэн, Эдгар Рамирес и другие.
Проект не вызвал всеобщих восторгов. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes у него очень плохой рейтинг — всего 25 процентов. 112 журналистов из 150 написали негативные рецензии.
"Совместные усилия Честейн, Нионго, Крюгер и Крус не могут оживить этот неуклюжий триллер", — резюмировала Симран Ханс из The Guardian.
"Картина выглядит так, словно сценаристы собрали сценарии десятков похожих фильмов в этом жанре, закинули их в какой-то программный блендер и сделали из них смузи", — иронизирует Ричард Роупер, пишущий для Chicago Sun-Times.
"Код 355" собирает в одном фильме талантливых и сексуальных актрис и растрачивает (их усилия, — Прим. ред.) в типовой и легко забывающейся экшен-картине", — переживает Кристи Лемир из RogerEbert.com. Ей не понравилось, как прописаны характеры героинь и сняты сцены боев — монтаж и неуверенная операторская работа, по ее мнению, не дает оценить хореографию сражений. "Даже дизайн костюмов оставляет желать лучшего", — делится эмоциями критик.
"Звездное, глупое бегство от действительности с феминистским посылом", — так ленту охарактеризовала Лия Гринблатт из Entertainment Weekly. Она среди тех, кто не стал громить боевик Кинберга. Критик также похвалила актерскую работу. Когда Крус и Нионго появляются на экране нетрудно вспомнить, что в кадре две актрисы, у которых есть "Оскар", считает Гринблатт.
"Код 355” — крепкий боевик с сюжетом в духе "из огня да в полымя". Он удерживает зрительское внимание и дает актерам достаточно работы, чтобы показать присутствие в жанре женщин женский", — размышляет Оуэн Глейберман из Variety.
"Код 355" выйдет в российский прокат 20 января.
11 октября 2021, 02:30КультураДжессика Честейн и Пенелопа Крус спасают мир в шпионском боевике "Код 355"