https://ria.ru/20220117/reforma-1768277978.html

Генсек ООН призвал реформировать глобальную финансовую систему

Генсек ООН призвал реформировать глобальную финансовую систему - РИА Новости, 17.01.2022

Генсек ООН призвал реформировать глобальную финансовую систему

Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе давосского Всемирного экономического форума (ВЭФ) призвал реформировать глобальную финансовую систему, чтобы она работала на... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T20:41

2022-01-17T20:41

2022-01-17T20:41

в мире

оон

антониу гутерреш

мировая экономика

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ООН, 17 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе давосского Всемирного экономического форума (ВЭФ) призвал реформировать глобальную финансовую систему, чтобы она работала на благо всех стран."Нам нужно реформировать глобальную финансовую систему, чтобы она работала для всех стран. Более восьми из десяти долларов, направленных на восстановление, тратятся в развитых странах", - сказал Гутерреш в видеообращении.По его словам, страны с низким уровнем доходов находятся в очень невыгодном положении. "Они переживают самый медленный рост за последнее поколение и пытаются выкарабкаться при помощи своих скудных национальных бюджетов. Рекордная инфляция, сужение фискального пространства, высокие процентные ставки и стремительно растущие цены на энергоносители и продукты питания сказываются на каждом уголке мира и блокируют восстановление, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода", - сказал генсек ООН.По его мнению, глобальная финансовая система подвела страны с низким уровнем дохода, когда они больше всего в ней нуждались. "Не хватает глобальной солидарности. Страны скованы растущим долгом и грабительскими процентными ставками. И многие страны со средним уровнем дохода не имеют права на списание долга, несмотря на растущую бедность, рост безработицы и потери в развитии. Нам нужна глобальная финансовая система, отвечающая поставленным задачам", - заявил Гутерреш.Это означает срочную реструктуризацию долга и реформу структуры долгосрочного долга, отметил генсек. "Это означает распространение общей концепции обращения с долгом на страны со средним уровнем дохода и кредиторов из частного сектора", - указал он.Гутерреш также призвал бороться с коррупцией и незаконными финансовыми потоками и обеспечивать справедливую работу налоговых систем.

https://ria.ru/20220114/vaktsinatsiya-1767920955.html

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в мире, оон, антониу гутерреш, мировая экономика