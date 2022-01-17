https://ria.ru/20220117/reanimatsiya-1768236720.html

Замсекретаря ОП остается в реанимации

Замсекретаря ОП остается в реанимации - РИА Новости, 17.01.2022

Замсекретаря ОП остается в реанимации

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка остается в реанимации городской клинической больницы №52 в Москве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T16:09

2022-01-17T16:09

2022-01-17T16:09

распространение коронавируса

общество

москва

александр галушка

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка остается в реанимации городской клинической больницы №52 в Москве, сообщили РИА Новости в медучреждении.В середине декабря в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что Галушка госпитализирован с коронавирусом. Сообщалось, что у него сильное поражение легких. Позднее в больнице подтвердили агентству, что Галушка находится в реанимации. Позже в медучреждении сообщали, что он в крайне тяжелом состоянии."Он в реанимации", - сообщил собеседник агентства в медучреждении.Несколько корпусов больницы перепрофилированы под оказание помощи больным коронавирусом.

https://ria.ru/20220117/klichko-1768183845.html

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общество, москва, александр галушка, россия, коронавирус в россии