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В Германии возник раскол из-за "Северного потока — 2"

FT: в правительстве Германии возник раскол из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 17.01.2022

В Германии возник раскол из-за "Северного потока — 2"

В правительстве Германии возник раскол из-за вопроса о запуске "Северного потока — 2". Об этом пишет обозреватель британского издания Financial Times Гай Чазан. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T17:07

2022-01-17T17:07

2022-01-17T18:06

политика

сша

германия

мид германии

восточная европа

северный поток — 2

nord stream 2 ag

олаф шольц

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В правительстве Германии возник раскол из-за вопроса о запуске "Северного потока — 2". Об этом пишет обозреватель британского издания Financial Times Гай Чазан.По словам колумниста, газопровод уже вбил клин между Берлином и Вашингтоном и теперь на фоне украинской проблематики стал яблоком раздора внутри самой Германии. Противники проекта в руководстве страны считают, что он увеличит зависимость Европы от российских энергоносителей. Левоцентристы в значительной степени поддержали запуск газовой магистрали, а "зеленые" высказались против.Социал-демократы, традиционно выступающие за дружественные отношения с Москвой, указывают на то, как важен российский газ для немецкой промышленности. Канцлер от партии СДПГ Олаф Шольц отказался публично одобрить санкции против "Северного потока — 2".Глава МИД Германии от "зеленых" Анналена Бербок настаивает, что магистраль нельзя запускать в случае эскалации конфликта на Украине, а министр обороны Кристина Ламбрехт призвала не связывать эти два вопроса."Северный поток — 2" — готовый к работе трубопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год, проложенный от побережья России через Балтийское море до Германии. Для его запуска нужно завершить процедуру сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора. В соответствии с европейским законодательством она должна создать немецкую "дочку" и подать от ее лица заявку. Затем Федеральное сетевое агентство Германии вынесет решение, по которому выскажет мнение Еврокомиссия.Процесс приостановили под влиянием США, которые хотят использовать "Северный поток — 2" как рычаг давления на Россию в обострившейся ситуации вокруг Украины. Москва призывает не политизировать проект, подчеркивая, что он носит исключительно коммерческий характер.

https://ria.ru/20220117/gazoprovod-1768222828.html

https://ria.ru/20220117/posledstviya-1768232226.html

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