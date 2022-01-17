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В Германии возник раскол из-за "Северного потока — 2"
FT: в правительстве Германии возник раскол из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 17.01.2022
В Германии возник раскол из-за "Северного потока — 2"
В правительстве Германии возник раскол из-за вопроса о запуске "Северного потока — 2". Об этом пишет обозреватель британского издания Financial Times Гай Чазан. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T17:07
2022-01-17T18:06
политика
сша
германия
мид германии
восточная европа
северный поток — 2
nord stream 2 ag
олаф шольц
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В правительстве Германии возник раскол из-за вопроса о запуске "Северного потока — 2". Об этом пишет обозреватель британского издания Financial Times Гай Чазан.По словам колумниста, газопровод уже вбил клин между Берлином и Вашингтоном и теперь на фоне украинской проблематики стал яблоком раздора внутри самой Германии. Противники проекта в руководстве страны считают, что он увеличит зависимость Европы от российских энергоносителей. Левоцентристы в значительной степени поддержали запуск газовой магистрали, а "зеленые" высказались против.Социал-демократы, традиционно выступающие за дружественные отношения с Москвой, указывают на то, как важен российский газ для немецкой промышленности. Канцлер от партии СДПГ Олаф Шольц отказался публично одобрить санкции против "Северного потока — 2".Глава МИД Германии от "зеленых" Анналена Бербок настаивает, что магистраль нельзя запускать в случае эскалации конфликта на Украине, а министр обороны Кристина Ламбрехт призвала не связывать эти два вопроса."Северный поток — 2" — готовый к работе трубопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год, проложенный от побережья России через Балтийское море до Германии. Для его запуска нужно завершить процедуру сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора. В соответствии с европейским законодательством она должна создать немецкую "дочку" и подать от ее лица заявку. Затем Федеральное сетевое агентство Германии вынесет решение, по которому выскажет мнение Еврокомиссия.Процесс приостановили под влиянием США, которые хотят использовать "Северный поток — 2" как рычаг давления на Россию в обострившейся ситуации вокруг Украины. Москва призывает не политизировать проект, подчеркивая, что он носит исключительно коммерческий характер.
https://ria.ru/20220117/gazoprovod-1768222828.html
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политика, сша, германия, мид германии, восточная европа, северный поток — 2, nord stream 2 ag, олаф шольц, россия, кристина ламбрехт
17:07 17.01.2022 (обновлено: 18:06 17.01.2022)
 
FT: в правительстве Германии возник раскол из-за "Северного потока — 2"

Financial Times: в правительстве Германии возник раскол из-за "Северного потока — 2"

© РИА Новости / Николай Филяков / Перейти в фотобанкИсторическое здание Рейхстага в центре Берлина
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Николай Филяков
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Историческое здание Рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В правительстве Германии возник раскол из-за вопроса о запуске "Северного потока — 2". Об этом пишет обозреватель британского издания Financial Times Гай Чазан.
По словам колумниста, газопровод уже вбил клин между Берлином и Вашингтоном и теперь на фоне украинской проблематики стал яблоком раздора внутри самой Германии. Противники проекта в руководстве страны считают, что он увеличит зависимость Европы от российских энергоносителей. Левоцентристы в значительной степени поддержали запуск газовой магистрали, а "зеленые" высказались против.
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
15:01
Россия будет соблюдать все нормы по "Северному потоку — 2", заявили в МИД
Социал-демократы, традиционно выступающие за дружественные отношения с Москвой, указывают на то, как важен российский газ для немецкой промышленности. Канцлер от партии СДПГ Олаф Шольц отказался публично одобрить санкции против "Северного потока — 2".
Глава МИД Германии от "зеленых" Анналена Бербок настаивает, что магистраль нельзя запускать в случае эскалации конфликта на Украине, а министр обороны Кристина Ламбрехт призвала не связывать эти два вопроса.

"Разногласия ослабляют Германию и Евросоюз. Мы видим, что у Берлина нет консолидированной позиции и он все еще пытается найти подход по отношению к Москве", — сказал эксперт по Восточной Европе Штефан Майстер.

"Северный поток — 2" — готовый к работе трубопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год, проложенный от побережья России через Балтийское море до Германии. Для его запуска нужно завершить процедуру сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора. В соответствии с европейским законодательством она должна создать немецкую "дочку" и подать от ее лица заявку. Затем Федеральное сетевое агентство Германии вынесет решение, по которому выскажет мнение Еврокомиссия.
Процесс приостановили под влиянием США, которые хотят использовать "Северный поток — 2" как рычаг давления на Россию в обострившейся ситуации вокруг Украины. Москва призывает не политизировать проект, подчеркивая, что он носит исключительно коммерческий характер.
Главный терминал трубопровода Gazela в чешском поселении Брандов рядом с немецкой границей - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
15:41
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ПолитикаСШАГерманияМИД ГерманииВосточная ЕвропаСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGОлаф ШольцРоссияКристина Ламбрехт
 
 
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