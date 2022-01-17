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Раиси обсудит с Путиным двустороннее сотрудничество
Раиси обсудит с Путиным двустороннее сотрудничество - РИА Новости, 17.01.2022
Раиси обсудит с Путиным двустороннее сотрудничество
Президент Ирана Ибрахим Раиси в ходе визита в Россию проведет обстоятельные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по различным вопросам, в частности,... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T11:25
2022-01-17T11:25
в мире
иран
оон
москва
владимир путин
дмитрий песков
мид ирана
россия
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ТЕГЕРАН, 17 янв – РИА Новости. Президент Ирана Ибрахим Раиси в ходе визита в Россию проведет обстоятельные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по различным вопросам, в частности, планируется обсудить сотрудничество в культурной, политической и технологической сферах, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде."Визит президента (Раиси) осуществляется по приглашению президента России (Владимира Путина), поездка имеет важное значение… Раиси проведет обстоятельную встречу со своим коллегой, обсудит различные вопросы: на повестке дня стоят различные темы, в том числе и сотрудничество в политической, культурной и технологической сферах… Надеемся, что этот визит возымеет свои достижения", - сказал Хатибзаде в ходе еженедельной пресс-конференции МИД.Ранее официальный представитель иранского правительства Ирана Али Бахадори заявил, что Раиси отправится в Москву в январе. В связи с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что возможность визита Раиси в Россию прорабатывается, о сроках будет известно позже. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, визит Раиси в Россию будет очень важным, необходимо будет провести инвентаризацию отношений с учетом изменений в руководстве Ирана, подчеркнув, что стороны должны будут обсудить экономическую повестку дня, вопросы международной политики, работу в ООН и других международных организациях.
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в мире, иран, оон, москва, владимир путин, дмитрий песков, мид ирана, россия, ибрахим раиси
11:25 17.01.2022
 
Раиси обсудит с Путиным двустороннее сотрудничество

Глава Ирана Раиси обсудит с Путиным сотрудничество в культурной и политической сферах

© AP Photo / Iranian Presidency OfficeПрезидент Ирана Ибрахим Раиси
Президент Ирана Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© AP Photo / Iranian Presidency Office
Президент Ирана Ибрахим Раиси. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 17 янв – РИА Новости. Президент Ирана Ибрахим Раиси в ходе визита в Россию проведет обстоятельные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по различным вопросам, в частности, планируется обсудить сотрудничество в культурной, политической и технологической сферах, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.
"Визит президента (Раиси) осуществляется по приглашению президента России (Владимира Путина), поездка имеет важное значение… Раиси проведет обстоятельную встречу со своим коллегой, обсудит различные вопросы: на повестке дня стоят различные темы, в том числе и сотрудничество в политической, культурной и технологической сферах… Надеемся, что этот визит возымеет свои достижения", - сказал Хатибзаде в ходе еженедельной пресс-конференции МИД.
Ранее официальный представитель иранского правительства Ирана Али Бахадори заявил, что Раиси отправится в Москву в январе. В связи с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что возможность визита Раиси в Россию прорабатывается, о сроках будет известно позже. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, визит Раиси в Россию будет очень важным, необходимо будет провести инвентаризацию отношений с учетом изменений в руководстве Ирана, подчеркнув, что стороны должны будут обсудить экономическую повестку дня, вопросы международной политики, работу в ООН и других международных организациях.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
Вчера, 14:12
Путин проведет переговоры с президентом Ирана на следующей неделе
 
В миреИранООНМоскваВладимир ПутинДмитрий ПесковМИД ИранаРоссияИбрахим Раиси
 
 
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