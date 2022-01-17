https://ria.ru/20220117/raisi-1768171565.html

Раиси обсудит с Путиным двустороннее сотрудничество

Раиси обсудит с Путиным двустороннее сотрудничество - РИА Новости, 17.01.2022

Раиси обсудит с Путиным двустороннее сотрудничество

Президент Ирана Ибрахим Раиси в ходе визита в Россию проведет обстоятельные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по различным вопросам, в частности,... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T11:25

2022-01-17T11:25

2022-01-17T11:25

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ТЕГЕРАН, 17 янв – РИА Новости. Президент Ирана Ибрахим Раиси в ходе визита в Россию проведет обстоятельные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по различным вопросам, в частности, планируется обсудить сотрудничество в культурной, политической и технологической сферах, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде."Визит президента (Раиси) осуществляется по приглашению президента России (Владимира Путина), поездка имеет важное значение… Раиси проведет обстоятельную встречу со своим коллегой, обсудит различные вопросы: на повестке дня стоят различные темы, в том числе и сотрудничество в политической, культурной и технологической сферах… Надеемся, что этот визит возымеет свои достижения", - сказал Хатибзаде в ходе еженедельной пресс-конференции МИД.Ранее официальный представитель иранского правительства Ирана Али Бахадори заявил, что Раиси отправится в Москву в январе. В связи с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что возможность визита Раиси в Россию прорабатывается, о сроках будет известно позже. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, визит Раиси в Россию будет очень важным, необходимо будет провести инвентаризацию отношений с учетом изменений в руководстве Ирана, подчеркнув, что стороны должны будут обсудить экономическую повестку дня, вопросы международной политики, работу в ООН и других международных организациях.

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