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Проживший три дня в аэропорту Магадана повар из Хабаровска нашел работу
Проживший три дня в аэропорту Магадана повар из Хабаровска нашел работу - РИА Новости, 17.01.2022
Проживший три дня в аэропорту Магадана повар из Хабаровска нашел работу
Хабаровчанин Виталий Библеев, который, по его словам, по вине работодателя три дня не мог покинуть аэропорт Магадана, нашел работу на вахте на Колыме, сообщила... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T03:33
2022-01-17T03:33
2022-01-17T05:11
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ВЛАДИВОСТОК, 17 янв – РИА Новости. Хабаровчанин Виталий Библеев, который, по его словам, по вине работодателя три дня не мог покинуть аэропорт Магадана, нашел работу на вахте на Колыме, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры Чукотки.Библеев уточнил РИА Новости, что будет работать в компании Sodexo старшим поваром ночной смены на вахте.Издание "Весьма" сообщало, что Библеев три дня живет в магаданском аэропорту Сокол и не может уехать домой. По его утверждению, он был нанят работать су-шефом на вахте месторождения на Чукотке. Из-за конфликтов с работодателем он уволился раньше срока, повар говорил, что на предприятии он среди прочего обнаружил нарушения СанПиН. По словам мужчины, предприятие по договору должно было доставить его до точки сбора – в Хабаровск, но бросило в Магадане, теперь у него нет средств на билет до дома. Прокуратура Чукотки начала проверку в связи возможными нарушениями трудового законодательства со стороны работодателя "Арктик Кейтеринг сервис".Прокуратура отмечала, что обращение повара также было перенаправлено в Государственную инспекцию труда в Москва по месту регистрации фирмы. По факту нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, указанных мужчиной, информация направлена в управление Роспотребнадзора по Чукотскому АО.
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общество, магадан, хабаровск, россия
03:33 17.01.2022 (обновлено: 05:11 17.01.2022)
Проживший три дня в аэропорту Магадана повар из Хабаровска нашел работу
Проживший три дня в аэропорту Магадана повар из Хабаровска нашел работу на Колыме
ВЛАДИВОСТОК, 17 янв – РИА Новости. Хабаровчанин Виталий Библеев, который, по его словам, по вине работодателя три дня не мог покинуть аэропорт Магадана, нашел работу на вахте на Колыме, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры Чукотки.
"Ему предложили работу в Магаданской области. Он сейчас в обсерваторе перед въездом на вахту", - сообщила собеседница агентства.
Библеев уточнил РИА Новости, что будет работать в компании Sodexo старшим поваром ночной смены на вахте.
Издание "Весьма"
сообщало, что Библеев три дня живет в магаданском аэропорту Сокол и не может уехать домой. По его утверждению, он был нанят работать су-шефом на вахте месторождения на Чукотке. Из-за конфликтов с работодателем он уволился раньше срока, повар говорил, что на предприятии он среди прочего обнаружил нарушения СанПиН. По словам мужчины, предприятие по договору должно было доставить его до точки сбора – в Хабаровск, но бросило в Магадане, теперь у него нет средств на билет до дома. Прокуратура Чукотки начала проверку в связи возможными нарушениями трудового законодательства со стороны работодателя "Арктик Кейтеринг сервис".
Прокуратура отмечала, что обращение повара также было перенаправлено в Государственную инспекцию труда в Москва по месту регистрации фирмы. По факту нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, указанных мужчиной, информация направлена в управление Роспотребнадзора по Чукотскому АО.