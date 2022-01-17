https://ria.ru/20220117/pytki-1768203729.html

Турчак анонсировал обсуждение законопроекта против пыток

Турчак анонсировал обсуждение законопроекта против пыток - РИА Новости, 17.01.2022

Турчак анонсировал обсуждение законопроекта против пыток

Необходимо сделать сделать все, чтобы наказание за пытки было неотвратимым, законопроект планируется принять в весеннюю сессию, заявил секретарь генсовета... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T13:35

2022-01-17T13:35

2022-01-17T13:55

единая россия

происшествия

андрей турчак

здоровье - общество

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Необходимо сделать сделать все, чтобы наказание за пытки было неотвратимым, законопроект планируется принять в весеннюю сессию, заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак."Ещё один ожидаемый законопроект об ужесточении уголовного наказания за пытки. Надо сделать все, чтобы наказание за это тяжелое преступление было адекватным и неотвратимым… завтра законопроект, который подготовили наши коллеги, также будет обсуждаться на экспертном совете "Единой России". Тщательно подработаем и примем его в эту весеннюю сессию", - сказал Турчак на заседании президиума думской фракции "Единой России".

https://ria.ru/20220113/pytki-1767627682.html

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единая россия, происшествия, андрей турчак, здоровье - общество