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Турчак анонсировал обсуждение законопроекта против пыток
Турчак анонсировал обсуждение законопроекта против пыток - РИА Новости, 17.01.2022
Турчак анонсировал обсуждение законопроекта против пыток
Необходимо сделать сделать все, чтобы наказание за пытки было неотвратимым, законопроект планируется принять в весеннюю сессию, заявил секретарь генсовета... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T13:35
2022-01-17T13:35
2022-01-17T13:55
единая россия
происшествия
андрей турчак
здоровье - общество
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Необходимо сделать сделать все, чтобы наказание за пытки было неотвратимым, законопроект планируется принять в весеннюю сессию, заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак."Ещё один ожидаемый законопроект об ужесточении уголовного наказания за пытки. Надо сделать все, чтобы наказание за это тяжелое преступление было адекватным и неотвратимым… завтра законопроект, который подготовили наши коллеги, также будет обсуждаться на экспертном совете "Единой России". Тщательно подработаем и примем его в эту весеннюю сессию", - сказал Турчак на заседании президиума думской фракции "Единой России".
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единая россия, происшествия, андрей турчак, здоровье - общество
13:35 17.01.2022 (обновлено: 13:55 17.01.2022)
Турчак анонсировал обсуждение законопроекта против пыток
Секретарь генсовета ЕР Турчак: законопроект против пыток планируется принять весной