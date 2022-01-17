Путин поручил уточнить оценку влияния загрязненных территорий на здоровье
Президент Путин поручил уточнить оценку влияния загрязненных территорий на здоровье людей
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 апреля уточнить порядок оценки воздействия объектов накопленного вреда окружающей среде на здоровье людей и продолжительность их жизни.
Объектами накопленного вреда окружающей среде признаются территории и акватории, на которых выявлен накопленный вред окружающей среде, объекты капитального строительства и объекты размещения отходов, являющиеся его источником.
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"Представить предложения о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на уточнение порядка осуществления: инвентаризации объектов накопленного вреда окружающей среде; оценки воздействия объектов накопленного вреда окружающей среде на здоровье граждан и продолжительность их жизни", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Также правительству поручено предоставить предложения по уточнению порядка проверки достоверности определения (при проведении предусмотренной законодательством о градостроительной деятельности государственной экспертизы проектной документации) сметной стоимости работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде с учетом необходимости сокращения сроков проведения такой экспертизы.
Срок исполнения поручения – 1 апреля 2022 года.
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