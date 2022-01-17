https://ria.ru/20220117/putin-1768233837.html

Путин поручил уточнить оценку влияния загрязненных территорий на здоровье

Путин поручил уточнить оценку влияния загрязненных территорий на здоровье - РИА Новости, 17.01.2022

Путин поручил уточнить оценку влияния загрязненных территорий на здоровье

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 апреля уточнить порядок оценки воздействия объектов накопленного вреда окружающей среде на здоровье людей и... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T15:53

2022-01-17T15:53

2022-01-17T15:53

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 апреля уточнить порядок оценки воздействия объектов накопленного вреда окружающей среде на здоровье людей и продолжительность их жизни.Объектами накопленного вреда окружающей среде признаются территории и акватории, на которых выявлен накопленный вред окружающей среде, объекты капитального строительства и объекты размещения отходов, являющиеся его источником."Представить предложения о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на уточнение порядка осуществления: инвентаризации объектов накопленного вреда окружающей среде; оценки воздействия объектов накопленного вреда окружающей среде на здоровье граждан и продолжительность их жизни", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.Также правительству поручено предоставить предложения по уточнению порядка проверки достоверности определения (при проведении предусмотренной законодательством о градостроительной деятельности государственной экспертизы проектной документации) сметной стоимости работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде с учетом необходимости сокращения сроков проведения такой экспертизы.Срок исполнения поручения – 1 апреля 2022 года.

https://ria.ru/20211213/putin-1763480430.html

https://ria.ru/20211230/uscherb-1766202632.html

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общество, владимир путин, россия