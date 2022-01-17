В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Китай
Пресс-секретарь президента Песков: поездка Путина в Китай готовится в сложных условиях
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Поездка президента России Владимира Путина в Китай готовится, китайские товарищи проявляют максимум внимания для обеспечения санитарной безопасности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Поездка готовится, готовится она в весьма и весьма сложных условиях. Наши китайские товарищи проявляют, конечно, максимум внимания для обеспечения санитарной безопасности. В этой связи рождаются дополнительные требования по безопасности санитарной, которые мы обговариваем вместе с нашими китайскими партнерами. Как будет дальше, в оставшиеся недели до этой поездки - даст Бог, все пойдет по плану, по крайней мере, мы готовимся", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, повлияет ли борьба с "омикроном" на планы президента поехать в Пекин.
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Отвечая на вопрос, возможно ли, что формат поездки в Пекин будет строго ограничен, Песков подчеркнул, что пока ведется подготовка к полноформатным переговорам.
"Мы пока готовимся к полноформатным переговорам, будет делегация и, кроме этого, участие президента в церемонии открытия (Олимпиады - ред.). Вот к чему ведется подготовка. Еще раз повторяю, здесь мы готовы действовать энергично и гибко, потому что ситуация, вы видите, она меняется быстро, и здесь надо оперативно реагировать", - сказал Песков.
Он добавил, что Кремль планирует взять с собой в Китай маленький пул журналистов.
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