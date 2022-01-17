Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220117/putin-1768184934.html
В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Китай
В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Китай - РИА Новости, 17.01.2022
В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Китай
Поездка президента России Владимира Путина в Китай готовится, китайские товарищи проявляют максимум внимания для обеспечения санитарной безопасности, заявил... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T12:17
2022-01-17T12:17
в мире
китай
пекин
владимир путин
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765356916_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_c42a782fa8ff0a71a1038b1ab704d8df.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Поездка президента России Владимира Путина в Китай готовится, китайские товарищи проявляют максимум внимания для обеспечения санитарной безопасности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Поездка готовится, готовится она в весьма и весьма сложных условиях. Наши китайские товарищи проявляют, конечно, максимум внимания для обеспечения санитарной безопасности. В этой связи рождаются дополнительные требования по безопасности санитарной, которые мы обговариваем вместе с нашими китайскими партнерами. Как будет дальше, в оставшиеся недели до этой поездки - даст Бог, все пойдет по плану, по крайней мере, мы готовимся", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, повлияет ли борьба с "омикроном" на планы президента поехать в Пекин.Отвечая на вопрос, возможно ли, что формат поездки в Пекин будет строго ограничен, Песков подчеркнул, что пока ведется подготовка к полноформатным переговорам."Мы пока готовимся к полноформатным переговорам, будет делегация и, кроме этого, участие президента в церемонии открытия (Олимпиады - ред.). Вот к чему ведется подготовка. Еще раз повторяю, здесь мы готовы действовать энергично и гибко, потому что ситуация, вы видите, она меняется быстро, и здесь надо оперативно реагировать", - сказал Песков.Он добавил, что Кремль планирует взять с собой в Китай маленький пул журналистов.
https://ria.ru/20220111/podstavili-1767348959.html
https://ria.ru/20211221/bezopasnost-1764642019.html
китай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765356916_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_9ef7c10d1a5581aedefc2fbd401793e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, пекин, владимир путин, дмитрий песков
12:17 17.01.2022
 
В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Китай

Пресс-секретарь президента Песков: поездка Путина в Китай готовится в сложных условиях

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Поездка президента России Владимира Путина в Китай готовится, китайские товарищи проявляют максимум внимания для обеспечения санитарной безопасности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Поездка готовится, готовится она в весьма и весьма сложных условиях. Наши китайские товарищи проявляют, конечно, максимум внимания для обеспечения санитарной безопасности. В этой связи рождаются дополнительные требования по безопасности санитарной, которые мы обговариваем вместе с нашими китайскими партнерами. Как будет дальше, в оставшиеся недели до этой поездки - даст Бог, все пойдет по плану, по крайней мере, мы готовимся", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, повлияет ли борьба с "омикроном" на планы президента поехать в Пекин.
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
11 января, 15:17
В Китае рассказали, как США подставили Европу перед Россией
Отвечая на вопрос, возможно ли, что формат поездки в Пекин будет строго ограничен, Песков подчеркнул, что пока ведется подготовка к полноформатным переговорам.
"Мы пока готовимся к полноформатным переговорам, будет делегация и, кроме этого, участие президента в церемонии открытия (Олимпиады - ред.). Вот к чему ведется подготовка. Еще раз повторяю, здесь мы готовы действовать энергично и гибко, потому что ситуация, вы видите, она меняется быстро, и здесь надо оперативно реагировать", - сказал Песков.
Он добавил, что Кремль планирует взять с собой в Китай маленький пул журналистов.
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря 2021, 07:41
Китай поддержал предложения России по гарантиям безопасности
 
В миреКитайПекинВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:17Аналитик назвала новые акции на бирже, которые обязательно нужно купить
01:14Пушков предупредил Францию о последствиях "сдерживания" России
01:11Зеленский поблагодарил американских сенаторов за "действенную помощь"
01:10СМИ: шведских детей запугали разговорами о "российском вторжении"
01:05В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ
01:00AFP: Мали попросила Францию пересмотреть оборонные соглашения
00:52Рогозин сравнил НАТО с бандерлогами
00:45На Западном берегу реки Иордан произошли беспорядки, есть пострадавшие
00:34КНДР заявила, что провела испытания тактических управляемых ракет
00:27Глава МИД Израиля осудил атаку хуситов на объекты в ОАЭ
00:19СМИ: арабская коалиция объявила о начале бомбардировок столицы Йемена
00:13В России стартовал пятый этап туристического кешбэка
00:09Российские инспекторы проверят военный объект в Британии
00:01В России начинаются крещенские купания
23:59ЕС будет продолжать диалог с Россией по разным вопросам, заявил Боррель
23:58Арестович уволился из офиса президента Украины, сообщили СМИ
23:53Боррель будет представлять ЕС на всех переговорах по безопасности
23:43Суд по избранию меры пресечения Порошенко перенесли на 19 января
23:43Зеленский ответил на петицию о воинском учете для женщин
23:35Боррель исключил "превентивные санкции" ЕС против России из-за Украины
Лента новостейМолния
Аналитик назвала новые акции на бирже, которые обязательно нужно купитьПушков предупредил Францию о последствиях "сдерживания" РоссииЗеленский поблагодарил американских сенаторов за "действенную помощь"СМИ: шведских детей запугали разговорами о "российском вторжении"В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости гриппом и ОРВИAFP: Мали попросила Францию пересмотреть оборонные соглашенияРогозин сравнил НАТО с бандерлогамиНа Западном берегу реки Иордан произошли беспорядки, есть пострадавшиеКНДР заявила, что провела испытания тактических управляемых ракетГлава МИД Израиля осудил атаку хуситов на объекты в ОАЭСМИ: арабская коалиция объявила о начале бомбардировок столицы ЙеменаВ России стартовал пятый этап туристического кешбэкаРоссийские инспекторы проверят военный объект в БританииВ России начинаются крещенские купанияЕС будет продолжать диалог с Россией по разным вопросам, заявил БоррельАрестович уволился из офиса президента Украины, сообщили СМИБоррель будет представлять ЕС на всех переговорах по безопасностиСуд по избранию меры пресечения Порошенко перенесли на 19 январяЗеленский ответил на петицию о воинском учете для женщинБоррель исключил "превентивные санкции" ЕС против России из-за Украины