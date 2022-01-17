https://ria.ru/20220117/putin-1768184934.html

В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Китай

В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Китай - РИА Новости, 17.01.2022

В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Китай

Поездка президента России Владимира Путина в Китай готовится, китайские товарищи проявляют максимум внимания для обеспечения санитарной безопасности, заявил... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T12:17

2022-01-17T12:17

2022-01-17T12:17

в мире

китай

пекин

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Поездка президента России Владимира Путина в Китай готовится, китайские товарищи проявляют максимум внимания для обеспечения санитарной безопасности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Поездка готовится, готовится она в весьма и весьма сложных условиях. Наши китайские товарищи проявляют, конечно, максимум внимания для обеспечения санитарной безопасности. В этой связи рождаются дополнительные требования по безопасности санитарной, которые мы обговариваем вместе с нашими китайскими партнерами. Как будет дальше, в оставшиеся недели до этой поездки - даст Бог, все пойдет по плану, по крайней мере, мы готовимся", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, повлияет ли борьба с "омикроном" на планы президента поехать в Пекин.Отвечая на вопрос, возможно ли, что формат поездки в Пекин будет строго ограничен, Песков подчеркнул, что пока ведется подготовка к полноформатным переговорам."Мы пока готовимся к полноформатным переговорам, будет делегация и, кроме этого, участие президента в церемонии открытия (Олимпиады - ред.). Вот к чему ведется подготовка. Еще раз повторяю, здесь мы готовы действовать энергично и гибко, потому что ситуация, вы видите, она меняется быстро, и здесь надо оперативно реагировать", - сказал Песков.Он добавил, что Кремль планирует взять с собой в Китай маленький пул журналистов.

https://ria.ru/20220111/podstavili-1767348959.html

https://ria.ru/20211221/bezopasnost-1764642019.html

китай

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в мире, китай, пекин, владимир путин, дмитрий песков