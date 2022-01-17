https://ria.ru/20220117/putin-1768181031.html

Путин проводит международный телефонный разговор

Путин проводит международный телефонный разговор - РИА Новости, 17.01.2022

Путин проводит международный телефонный разговор

Президент РФ Владимир Путин в понедельник проводит международный телефонный разговор, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T12:03

2022-01-17T12:03

2022-01-17T12:03

политика

владимир путин

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проводит международный телефонный разговор, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Президент Путин начинает ее (рабочую неделю - ред.) в Кремле… Сейчас у него идет международный телефонный разговор", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220117/putin-1768180794.html

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политика, владимир путин, дмитрий песков, россия