https://ria.ru/20220117/putin-1768181031.html
Путин проводит международный телефонный разговор
Путин проводит международный телефонный разговор - РИА Новости, 17.01.2022
Путин проводит международный телефонный разговор
Президент РФ Владимир Путин в понедельник проводит международный телефонный разговор, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T12:03
2022-01-17T12:03
2022-01-17T12:03
политика
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проводит международный телефонный разговор, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Президент Путин начинает ее (рабочую неделю - ред.) в Кремле… Сейчас у него идет международный телефонный разговор", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220117/putin-1768180794.html
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политика, владимир путин, дмитрий песков, россия
Путин проводит международный телефонный разговор
Президент Путин проводит международный телефонный разговор