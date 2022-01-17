https://ria.ru/20220117/putin-1768180794.html
Путин встретится с губернатором Астраханской области
Путин встретится с губернатором Астраханской области - РИА Новости, 17.01.2022
Путин встретится с губернатором Астраханской области
Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T12:01
2022-01-17T12:01
2022-01-17T13:58
политика
астраханская область
владимир путин
дмитрий песков
игорь бабушкин
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Несколько рабочих встреч дальше запланировано непубличного характера, и где-то в середине дня Путин позанимается делами астраханскими, Астраханской области. Он примет Игоря Бабушкина, губернатора Астраханской области", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что Астраханская область очень большая, важная, "есть о чем поговорить".
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политика, астраханская область, владимир путин, дмитрий песков, игорь бабушкин
12:01 17.01.2022 (обновлено: 13:58 17.01.2022)
Путин встретится с губернатором Астраханской области
Президент Путин встретится с губернатором Астраханской области Бабушкиным