https://ria.ru/20220117/putin-1768180794.html

Путин встретится с губернатором Астраханской области

Путин встретится с губернатором Астраханской области - РИА Новости, 17.01.2022

Путин встретится с губернатором Астраханской области

Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T12:01

2022-01-17T12:01

2022-01-17T13:58

политика

астраханская область

владимир путин

дмитрий песков

игорь бабушкин

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Несколько рабочих встреч дальше запланировано непубличного характера, и где-то в середине дня Путин позанимается делами астраханскими, Астраханской области. Он примет Игоря Бабушкина, губернатора Астраханской области", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что Астраханская область очень большая, важная, "есть о чем поговорить".

https://ria.ru/20220116/iran-1768078852.html

астраханская область

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политика, астраханская область, владимир путин, дмитрий песков, игорь бабушкин