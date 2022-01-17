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В Минобороны Белоруссии рассказали о проверке сил реагирования СГ

В Минобороны Белоруссии рассказали о проверке сил реагирования СГ - РИА Новости, 17.01.2022

В Минобороны Белоруссии рассказали о проверке сил реагирования СГ

Целью проверки сил реагирования Союзного государства является оценка готовности нейтрализовать угрозы на границах, сообщили в понедельник в минобороны... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T14:53

2022-01-17T14:53

2022-01-17T14:54

союзное государство

безопасность

министерство обороны белоруссии

россия

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МИНСК, 17 янв - РИА Новости. Целью проверки сил реагирования Союзного государства является оценка готовности нейтрализовать угрозы на границах, сообщили в понедельник в минобороны Белоруссии.Ранее заместитель начальника генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что совместно с Россией будет проведена внезапная проверка сил и средств реагирования Союзного государства."Основной целью проверки станет оценка готовности военной составляющей выполнить задачи по нейтрализации угроз на границах Союзного государства", - говорится в сообщении пресс-службы минобороны республики.В ведомстве добавили, что во время проверки планируют отработать перегруппировку сил на большие расстояния для оперативного создания группировок войск."Предполагается отработать вопросы перегруппировки на большие расстояния для оперативного создания группировок войск (сил), а также выполнить под руководством командующих объединениями ряд учебно-боевых задач", - говорится в сообщении пресс-службы минобороны республики.

https://ria.ru/20211229/gosudarstvo-1766033208.html

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безопасность, министерство обороны белоруссии, россия